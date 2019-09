DFL terminiert Spieltage 14-17: Eintracht ohne Samstagspiel

Die DFL hat die Spieltage 14-17 terminiert. Die Eintracht spielt an diesen Spieltagen kein einziges Mal samstags.

Frankfurt - Die letzten Spieltage in diesem Jahr sind von der DFL terminiert worden. An den Spieltagen 14-17 tritt Eintracht Frankfurt dabei kein einziges Mal an einem Samstag an. Einmal freitags, einmal mittwochs und zweimal sonntags wird die SGE im Einsatz sein.

Eintracht Frankfurt: Spieltage bis Weihnachten terminiert

Am 14. Spieltag eröffnet die SGE den Spieltag mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Bei Schalke 04 müssen die Adler sonntags um 18 Uhr ran. Anschließend gastiert der 1. FC Köln unter der Woche in Frankfurt. Anpfiff ist an einem Mittwochabend um 20 Uhr. Das letzte Bundesligaspiel in diesem Jahr findet beim SC Paderborn statt. Die SGE spielt, wie bereits gegen Schalke, sonntags um 18 Uhr.

Die Spieltage nach der Winterpause, die bis zum 17. Januar gehen wird, sind von der DFL noch nicht terminiert worden. Das neue Fußballjahr wird für die Eintracht mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim beginnen.

Für die Fans der SGE, die ihre Mannschaft immer zahlreich zu den Auswärtsspielen begleiten, sind Spieltage an einem Sonntag natürlich alles andere als optimal. Dass die SGE so selten samstags um 15.30 Uhr spielt ist der Teilnahme an der Europa League geschuldet. Die DFL gibt allen Mannschaften mindestens zwei Tage Pause zwischen zwei Pflichtspielen. Die SGE muss immer donnerstags in der Europa League ran, deshalb fallen viele Bundesligaspiele auf einen Sonntag.

Hier die Bundesligaspiele der Eintracht im Jahr 2019:

6. Spieltag Union Berlin - Eintracht Frankfurt Fr., 27.09.2019 7. Spieltag Eintracht Frankfurt - Werder Bremen So, 06.10.2019 8. Spieltag Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen Fr, 18.10.2019 9. Spieltag Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt So, 27.10.2019 10. Spieltag Eintracht Frankfurt - Bayern München Sa, 02.11.2019 11. Spieltag SC Freiburg - Eintracht Frankfurt So, 10.11.2019 12. Spieltag Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Sa, 23.11.2019 13. Spieltag FSV Mainz 06 - Eintracht Frankfurt Mo, 02.12.2019 14. Spieltag Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Fr, 06.12.2019 15. Spieltag Schalke 04 - Eintracht Frankfurt So, 15.12.2019 16. Spieltag Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Mi, 18.12.2019 17. Spieltag SC Paderborn - Eintracht Frankfurt So, 22.12.2019

von Sascha Mehr