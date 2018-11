Bundesliga-Star wird Papa - doch dieser Kommentar macht Fans stinksauer

Schwangerschaft der Frau und Geburt des Kindes sind auch im Leben von abgezockten Fußballprofis tolle Ereignisse. Doch ein Fan ätzte jetzt gegen Eintracht-Star Timothy Chandler.

Frankfurt - Tolle Nachricht für Eintrachts Abwehrmann Timothy Chandler: Der 28-Jährige wird erneut Papa. Seine Frau Frau Nina Chandler ist schwanger! Das teilten die beiden am Samstag auf ihren Instagram-Kanälen (zusammen fast 75.000 Abonnenten) mit. Und natürlich ließ sich auch die Eintracht nicht bitten und repostete das Bild der glücklichen Bald-Eltern.

Eintracht Frankfurt: Timothy Chandler wird erneut Papa

Das Foto, welches Timothy und Nina Chandler hochgeladen haben, ist megaputzig: Die hübsche im grauen Rock, dazu ein elegantes Oberteil. Papa Timothy (Rückennummer 22 bei der Eintracht) streichelt zärtlich den Bauch.

An seinem Ohr eine Blechbüchse, die per Schnur mit einer Blechbüchse an Nina Chandlers Bauch verbunden ist - die Botschaft ist klar: Der Vater will wissen, was sein Baby zu sagen hat.

Timothy Chandler kann aktuell wegen einer Verletzung nicht für Eintracht Frankfurt spielen

Timothy Chandler kann aktuell wegen einer Verletzung nicht für die Eintracht auflaufen. Bei dem Rechtsfuß wurde ein Knorpelschaden im Knie diagnostiziert.

extratipp.com* empfiehlt: Bock auf paar Bier nach dem Spiel? Das sind die fünf geilsten Kult-Kneipen in Frankfurt

Ein Spezialist operierte das Gelenk in Augsburg in einer Klinik. Timothy Chandler, der letztens private Einblicke gab, wie er ein Spiel verfolgt, fällt für Frankfurt vermutlich noch bis Anfang Februar aus.

Frankfurt: Eintracht-Fans schießen gegen üblen Timothy-Chandler-Witz

Die Eintracht-Fans sind happy über die gute Nachricht und haben fleißig bei Instagram gratuliert. Ein User hat aber völlig daneben gegriffen.

+ Mit diesem fiesen Wortwitz zog ein User den Zorn der anderen Nutzer auf sich. © Screenshot Instagram Eintracht Frankfurt

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.