"Die Mannschaft ist mehr wert als einzelne Spieler"

Frankfurt - Was ist von der Eintracht in der neuen Saison zu erwarten? Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat gefragt bei der sportlichen und gesellschaftlichen Prominenz. Heute: Christoph Schickhardt.

Professor Christoph Schickhardt ist der wohl prominenteste deutsche Sportanwalt. Unter anderem vertritt er ganz viele Bundesligavereine in juristischen Fragen, darunter vor allem auch die Frankfurter Eintracht. Der 62 Jahre alte in Ludwigsburg ansässige Anwalt war auch maßgeblich daran beteiligt, dass die Eintracht in mehreren Verfahren vor ordentlichen Gerichten und Sportgerichten im Jahr 2002 einen Lizenzentzug vermeiden konnte.

Schickhardt ist nah dran an der Eintracht und macht aus seiner "heimlichen Liebe" für die Frankfurter keinen Hehl. Die vergangene Spielzeit sei ein "Meisterwerk" des Trainers Niko Kovac gewesen. Für die neue Saison erhofft er sich," dass die Mannschaft genauso frisch und fröhlich drauflos spielt wie in der Vorrunde der letzten Saison." Der Ansatz des Trainerteams, dass nur mit großer Geschlossenheit Erfolge möglich sind, teilt der Jurist zu hundert Prozent. "Die Mannschaft ist mehr wert als die einzelnen Spieler", sagt er.

Immer wieder musste Schickhardt in den vergangenen Jahren die Eintracht vor den DFB-Sportgerichten vertreten, wenn es Verfehlungen der Frankfurter Fans gegeben hatte. Und doch spricht er mit großer Achtung von den Anhängern. Es seien "wunderbare Fans", die diesen Verein begleiten. "Diese Fans haben uns ein tolles Pokalfinale beschert, abgesehen von ein paar Ausreißern", sagt er, "ich war in Berlin stolz auf der Seite der Frankfurter gesessen zu haben."

