Debüt für Neuling Marijan Cavar

Frankfurt - Er wäre fast unter gegangen in der Masse der Spieler: Marijan Cavar, einziger Winterneuzugang der Frankfurter Eintracht, hat am Mittwoch zum ersten Mal vor Zuschauern mit seinen Kollegen trainiert. Von Peppi Schmitt

Die Eintracht hat den 19 Jahre alten Bosnier von HSK Zrinjski Mostar verpflichtet und ihm einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 gegeben. Nach zwei Länderspielen für Bosnien/Herzegowina hat Mittelfeldspieler Cavar nun seinen Dienst auch offiziell aufgenommen. Es war ein guter Tag für den Antrittsbesuch in der Kabine, den seit vielen Monaten waren mit Ausnahme der Jugendspieler alle anderen Profis beim Training. Inklusive Cavar konnte Trainer Niko Kovac 26 Feldspieler und drei Torhüter begrüßen. Einzig Kapitän Alexander Meier hat noch mit Rehatrainern für sich alleine trainiert, alle anderen haben beim Wochenaufgalopp fleißig mitgemacht. Neben David Abraham ist auch Danny Blum aus dem Krankenstand zurückgekehrt.

Nach einer halben Stunde mit Stabilitätsübungen im Bauch der Arena, hatte Kovac seine Spieler vor rund 200 Zuschauern an den Ball gelassen. Mit einer Wettkampfform ohne Torhüter wurde auf kleinen Feldern versucht, sich wieder an den Ball zu gewöhnen. Nach freien Tagen, in diesem Fall war es sogar ein dreitägiger Kurzurlaub, falle dies den Spielern erfahrungsgemäß noch ein bisschen, schwer, glaubt Trainer Kovac, „da müssen sich alle erst wieder an den Trainingsrhythmus gewöhnen.“

Quelle: op-online.de