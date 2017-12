Haller erlöst die Eintracht

Heidenheim - Es ist gekommen wie befürchtet. Die Frankfurter Eintracht musste lange 120 Minuten kämpfen, um das Viertelfinale des DFB-Pokals zu erreichen. Erst in der Verlängerung setzte sich der Pokalfinalist 2017 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 2:1 (1:1, 0:0) durch. Von Peppi Schmitt

Torjäger Sébastien Haller erzielte in der 108. Minute den entscheidenden Treffer, zuvor hatten Mijat Gacinovic und Mark Schnatterer in der ersten Halbzeit der Verlängerung für die Tore gesorgt. „Mir ist es egal, wie wir weiterkommen, ob nach 90 oder 120 Minuten“, hatte Trainer Niko Kovac vorher gesagt. Seine Mannschaft hielt sich daran. Es war sicher ein verdienter Sieg, auch wenn die Leistung nicht wirklich von den Sitzen gerissen hat. Und dieser Erfolg ist 1,25 Millionen Euro wert, so viel erhält jeder Viertelfinal-Teilnehmer.

Drei Wechsel hatte Kovac gegenüber dem Heimspiel gegen Schalke vorgenommen. Rausrotiert wurden Timothy Chandler, Simon Falette und Gelson Fenandes. In die Mannschaft kamen Makoto Hasebe, Jetro Willems und überraschend Branimir Hrgota, der seit Wochen nicht mehr eingesetzt worden war. Die Mannschaft war damit außerordentlich offensiv eingestellt.

Doch sie musste erst einmal warten auf den Anpfiff, gebremst von den eigenen Fans. Boateng stand auf dem Platz und hustete, als die Nebelschwaden durchs Stadion waberten. Russ zog sich das Trikot über den Kopf als eine Art Mundschutz. Und alles, weil die sogenannten Eintracht-Fans alles mögliche abgefackelt hatten. Die Partie begann deshalb mit sechsminütiger Verspätung. Immerhin, die Frankfurter waren wach. Schon nach vier Minuten hätte Haller die Führung erzielen können, doch er schoss aus fünf Metern übers Tor.

Die Eintracht hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, die Heidenheimer, die mit Marcel Titsch-Rivero und Kevin Kraus zwei ehemalige Frankfurter im Team hatten, standen ganz tief und ließen die Gäste kommen. Doch zu weiteren Chancen reichte es erst einmal nicht. Im Gegenteil. In der 17. Minute lag der Ball plötzlich im Eintracht-Tor. Ausgerechnet Kraus hatte getroffen, nachdem Willems im Tiefschlaf gelegen hatte. Doch der Heidenheimer hatte einen Hauch im Abseits gestanden. Da hatte die Eintracht Glück. Vor allem Willems, der wie schon gegen Schalke von Beginn an neben sich stand. Folgerichtig wurde er nach gut einer Stunde wieder einmal ausgewechselt. Für ihn kam Tawatha.

Nach vorne ging nicht mehr viel bei den Gästen. Nach und nach arbeiteten sich die Heidenheimer auf Augenhöhe. Die Stürmer Haller und Ante Rebic, dessen Vertrag sich nach 15 absolvierten Pflichtspielen bis 2021 verlängert hat, wie die Eintracht mitteilte, waren abgemeldet. Gacinovic und Boateng spielten meist dort, wo noch keine Gefahr zu initiieren war. Und auch über die Außen Wolf und Willems kam im Grunde nichts. Und so hatte der Zweitligist bald alles im Griff und die Eintracht noch einmal Glück. Nikola Dovedan verfehlte drei Minuten vor der Pause das Tor mit einem Kopfball knapp.

Nach der Pause wurde die Partie noch schwächer. Die Eintracht fand überhaupt keine Mittel, hatte zwar wieder mehr Ballbesitz, musste aber bei Kontern auf der Hut sein, erst in der 65. Minute kam die Eintracht zu ihrer zweiten Chance: Haller scheiterte an Torwart Müller.

So ging es in die Verlängerung. Und da traf Gacinovic nach Superpass von Boateng und präziser Hereingabe von Wolf (95.). Im Gegenzug landete eine Flanke von Schnatterer zum 1:1 im Eintracht-Tor. Doch schließlich erlöste Haller ja doch noch die Frankfurter.

Heidenheim: Müller - Strauß, Beermann, Kraus, Feick - Griesbeck (89. Theuerkauf), Titsch-Rivero - Lankford (103. Glatzel), Schnatterer (103. Busch) - Dovedan (82. Thomalla), Verhoek

Frankfurt: Hradecky - Russ, Hasebe, Salcedo - Boateng - Wolf (100. da Costa), Hrgota (79. Stendera), Gacinovic, Willems (64. Tawatha) - Haller, Rebic (106. Jovic)

SR: Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 11.000 Tore: 0:1 Gacinovic (95.), 1:1 Schnatterer (96.), 1:2 Haller (109.)

Gelbe Karten: Dovedan (1), Feick (1) / Hasebe (1)

