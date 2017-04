Niko Kovac: "Den Riesen Eintracht dahin gebracht, wo er hingehört"

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht steht zum ersten Mal seit 2006 wieder im Endspiel um den DFB-Pokal. Am 27.Mai werden die Frankfurter im Berliner Olympiastadion als krasser Außenseiter antreten. Von Peppi Schmitt

Doch der 8:7-Erfolg nach Elfmeterschießen bei Borussia Mönchengladbach hat den Frankfurter Mut gemacht, jetzt auch das ganz große Ziel anzuvisieren. "Die Mannschaft hat gefightet wie Adler fighten", sagte Sportvorstand Fredi Bobic, "diese Leistung war bei all den Rückschlägen sensationell." Die Vorfreude auf das Finale ist riesengroß, mindestens 20.000 Fans, wahrscheinlich noch 10.000 mehr werden ihre Mannschaft in die Hauptstadt begleiten. "Berlin wird die Eintracht in ihrer besten Form erleben, das wird ein einmaliges Erlebnis", sagt Bobic.

In Frankfurt freuen sie sich darauf, dass sie von einer Welle der Euphorie auch in Berlin getragen werden. Für Trainer Niko Kovac ist der Triumph von Mönchengladbach und die Rückkehr in seine Heimatstadt zum Endspiel ein neuer Meilenstein in seiner noch kurzen Trainerkarriere. Erst die Rettung mit der Eintracht, ein Jahr später nun das Finale.

"Der Glaube war so stark und die Leidenschaft so groß, dass ich nur stolz sein kann auf meine Spieler", sagte der 45 Jahre alte Kroate, der noch mehr als eine Stunde nach dem Ende des Spiels von den Fans im Block begeistert gefordert und gefeiert wurde. Er sei dem "lieben Gott dankbar", dass dieser ihm dieses Erlebnis gegönnt habe. "Ich bin einfach nur zufrieden, weil wir den Riesen Eintracht Frankfurt dahin gebracht haben, wo er hingehört", sagte Kovac.

