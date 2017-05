Comeback nach elf Monaten: Dickes Lob für Marc Stendera

Frankfurt - So ist das manchmal: Am 23. Mai des letzten Jahres hat ganz Fußball-Frankfurt gefeiert. Die Eintracht hatte sich mit einem 1:0-Sieg im Relegationsspiel in Nürnberg die Bundesliga erhalten. Von Peppi Schmitt

Marc Stendera war damals aber auch gleichzeitig traurig. Der Mittelfeldspieler hatte sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und wusste, dass er lange ausfallen wird. Das gleiche Malheur war ihm drei Jahre vorher schon im anderen Knie passiert. Am Sonntag nun waren alle Frankfurter traurig. Sie hatten in letzter Minute bei der TSG Hoffenheim 0:1 verloren. Marc Stendera aber war auch ein bisschen glücklich. Nach mehr als elf Monaten hatte er zum ersten Mal wieder auf dem Platz gestanden. Und er hatte ein wirklich gutes Spiel gezeigt.

"Unglaublich, was der Junge nach der langen Pause geleistet hat", lobte Kollege Michael Hector. "Ich bin sehr zufrieden mit Marc", sagte Trainer Niko Kovac, "solch eine kämpferische und leidenschaftliche Leistung habe ich nach so langer Pause selten erlebt." Als Stendera völlig ausgepumpt zehn Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden musste, feierten ihn die rund 4000 Frankfurter Anhänger in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena lautstark. Das hatte er sich auch redlich verdient. Dass Stendera Fußball spielen kann, ist sicher keine Neuigkeit. Wie er aber diesmal kämpfte, wie er sich ohne Angst in jeden Zweikampf warf, das war bemerkenswert. "Es war ein schönes Gefühl, es gibt einfach nichts Schöneres als auf dem Platz zu stehen", sagte er später, "dass es gleich so in Ordnung läuft, konnte ich nicht erwarten".

Es war mehr als in Ordnung, was der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler gezeigt hatte. Die Eintracht hat zwar das Spiel verloren, aber für das Saisonfinale einen Spieler hinzugewonnen. Freilich ist Vorsicht angebracht, denn die lange Pause kann sicher nicht so schnell abgeschüttelt werden. "Ich war schon ziemlich platt am Ende", gab er freimütig zu. Und auch, dass er "sehr nervös" gewesen sei vor seinem Comeback. Der Trainer hatte das schon geahnt und Stendera erst zwei Stunden vor den Anpfiff mitgeteilt ,dass er in der Anfangsformation stehen würde.

Der nächste, der von einem Comeback träumen kann ist Yanni Regäsel. Der Verteidiger hat unter anderem wegen einer Hüftoperation noch keinen Einsatz in dieser Saison, saß in Hoffenheim zum ersten Mal seit Monaten wieder auf der Bank.

