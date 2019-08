Endlich: Dost am Montag in Frankfurt

Bas Dost wird in Zukunft für die Eintracht jubeln.

Ante Rebic vor dem Abflug, Bas Dost im Anflug: Das war die Situation in den Stürmerfragen bei der Frankfurter Eintracht am Sonntagabend.

FRANKFURT - Geht Rebic tatsächlich, wird die Eintracht noch zwei neue Stürmer holen. Neben Dost ist weiter Cenk Tosun vom FC Everton ein Thema. Die Entscheidungen stehen nun unmittelbar bevor, spätestens bis zum Montag nächster Woche muss alles klar sein, dann schließt die Transferliste.

In Leipzig hat Rebic gefehlt. Offizielle Begründung: Eine Wadenverletzung. „Wenn Ante nicht spielt, liegt das alleine daran“, hatte Trainer Adi Hütter am Freitag gesagt. Doch das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Einen Tag nach der Nicht-Leistung von Straßburg hatte es intensive Gespräche gegeben. Trainer Hütter hat unter vier Augen mit Rebic, Sportvorstand Fredi Bobic mit Berater Fali Ramadani. Dabei soll es nicht wirklich harmonisch zugegangen sein. Eine Verständigung über das weitere Verfahren ist wohl trotzdem gefunden worden. Sollte Ramadani ein werthaltiges Angebot bringen, dürfte Rebic gehen. Das ist nicht neu, das Entscheidende wird die Höhe des Angebotes sein. Die Eintracht ist nicht bereit, den kroatischen Vizeweltmeister unter einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro zu verkaufen. Davon geht ja auch die Hälfte noch an Rebics früheren Klub AC Florenz. „Es gibt Anfragen“, sagt Sportvorstand Fredi Bobic, „aber es müssen alle Parameter stimmen.“

Ob der eigenwillige Rebic bei einem Verbleib motiviert genug sein wird, um der Eintracht weiter zu helfen, ist die große Frage. „Wir hatten ein tolles Gespräch, er ist mit dem Herzen dabei“, versicherte Manager Bruno Hübner, „solange er hier ist, wird er seine Leistung abrufen.“ Was am Donnerstag gegen Straßburg zu beweisen sein wird.

Derweil soll der Wechsel von Dost nun endlich über die Bühne gehen. „Bas kommt am Montag zum Medizintest“, bestätigte Hübner. Die Mitspieler wären froh, auch wenn der Holländer gegen Straßburg ja noch nicht spielen dürfte. „Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann und uns verstärkt“, sagte Torwart Kevin Trapp. (ps)

Quelle: op-online.de