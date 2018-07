Noch zwei Wochen: Die Rebic-Entscheidung naht

Bobic: „Wir sind vorbereitet“

+ © dpa Mit einer Rückkehr des Endspiel-Helden Rebic ins Eintracht-Trikot rechnet jedenfalls niemand mehr ernsthaft in Frankfurt. © dpa

Frankfurt - In zwei Wochen schließt in England das Transferfenster für diesen Sommer. Warum dieses Datum für die Frankfurter Eintracht so wichtig ist? Ganz einfach: Es geht um viele Millionen Euro, die der Verkauf von Ante Rebic (24) in die Kasse bringen soll. Von Peppi Schmitt