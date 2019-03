Entwarnung bei Kostic

Beim letzten Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen den 1. FC Nürnberg musste Filip Kostic vier Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden. Er hatte sich den rechten Oberschenkel leicht verletzt.

Frankfurt - Auf das Länderspiel Serbiens gegen Deutschland musste er verzichten und auch beim EM-Qualifikationsspiel der Serben am Montag gegen Portugal kann er nicht dabei sein. Kostic ist vorzeitig nach Frankfurt zurückgeflogen.

Die Verletzung soll allerdings nicht so schlimm sein, dass sein Einsatz im Bundesligaspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart gefährdet wäre. Kostic soll schon am Mittwoch wieder mit den Kollegen trainieren können. „Ich gehe nicht davon aus, dass Filip ausfällt“, sagt Trainer Adi Hütter. (sp)

