Erstes Training in Abu Dhabi, Kovac ruft Konkurrenzkampf aus

Der steile Aufstieg des Marco Fabián

Abu Dhabi/Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat die Trainingsarbeit in Abu Dhabi aufgenommen. Trainer Niko Kovac hat gleich den Konkurrenzkampf ausgerufen. Von Peppi Schmitt

Es ist fast genau auf den Tag ein Jahr her. Die Frankfurter Eintracht hatte unter anderen Marco Fabián verpflichtet und dafür angeblich mehr als vier Millionen Euro nach Guadalajara überwiesen. Im Trainingslager in Abu Dhabi zeigte der Mittelfeldspieler gute Ansätze, Spielfreude und Schussstärke wurden von den Beobachtern gerühmt. Fabián sollte der Trumpf im Abstiegskampf werden. Es ist anders gekommen. Obwohl er unter dem damaligen Trainer Armin Veh meist in der Anfangsformation aufgeboten worden war, konnte er keine große Spuren hinterlassen, fiel unter Vehs Nahfolger Niko Kovac im Abstiegskampf in eine Reservistenrolle zurück. Heute, zwölf Monate später, wieder in Abu Dhabi, hat sich alles verändert. Fabián, der in der letzten Sommerpause noch hätte gehen können, wenn er denn gewollt hätte, gehört nicht nur zu den Stammspielern, er ist längst zu einem Leistungsträger gereift. Eine Auszeichnung besonderer Art erhielt er in diesen Tagen vom „Kicker“. Das Fachmagazin stufte Fabián in der Rubrik „Internationale Klasse“ als drittbesten offensiven Mittelfeldspieler der Liga ein, direkt hinter dem Leipziger Emil Forsberg und dem Münchner Thiago, aber noch vor den Bayern-Profis Yoshua Kimmich und Arturo Vidal.

Die Wandlung von Fabián ist deutlich sichtbar. Vor einem Jahr hatte er sich beim Training noch wenig getraut. Jetzt geht er häufig vorneweg. Er hat sich bemüht, die deutsche Sprache zu lernen und dabei ähnlich große Fortschritte gemacht wie auf dem Spielfeld. Auch das hat ihn entscheidend nach vorne gebracht. „Ich will allen beweisen, dass ich Bundesliga kann“, hatte er im letzten Sommer als Begründung genannt, keinem der finanziell durchaus lukrativen Angebote aus anderen Ländern, unter anderem China, erlegen zu sein. Den Beweis hat er eindrucksvoll geführt. Mit Szabolcs Huszti hat noch ein anderer in der letzten Saison heftiger kritisierter Wintereinkauf seine Qualitäten inzwischen unter Beweis stellen können. Huszti wird in der Kicker-Rangliste im sogenannten „Blickfeld“, unter anderen gemeinsam mit seinem Kollegen Omar Mascarell geführt. Noch weiter oben, auf Platz 7 der defensiven Mittelfeldspieler im „weiteren Kreis“ wurde Makoto Hasebe eingestuft.

Die Eintracht hat am frühen Donnerstagabend (Ortszeit) die Trainingsarbeit in Abu Dhabi aufgenommen. Lediglich Taleb Tawatha und Danny Blum mussten noch etwas kürzer treten. Kovac hat schon gleich den Konkurrenzkampf ausgerufen. Mit Ausnahme von Torwart Lukas Hradecky habe kein Spieler seinen Platz sicher. Guillermo Varela traut er beispielsweise zu, auf Anhieb „voll Druck auszuüben“ auf Stammverteidiger Timothy Chandler. „Es gibt den einen oder anderen, da sagen wir, da muss mehr kommen, dann gibt es die, bei denen vieles gut war“, sagt der Eintracht-Coach. Grundsätzlich müsse jeder Spieler die Chance sehen, eine offene und ehrliche Möglichkeit zu haben, sich ins Team zu spielen.

Dazu gehört auch Haris Seferovic. „Es gibt nichts Neues“, beschied Trainer Niko Kovac knapp zu all den Gerüchten um einen Wechsel des Schweizers zu Benfica Lissabon. „Es kann sein, dass Haris noch wechselt, es kann aber auch sein, dass er bis Sommer bleibt“, fügte Kovac an, „Stand jetzt gehen wir davon aus, dass er bleibt.“ Hört sich so an, als sei der Poker mit Benfica in vollem Gange. Im Sommer könnte der Stürmer ablösefrei wechseln, jetzt könnte die Eintracht noch eine Ablöse erzielen. Nur wenn Seferovic wechselt, werden die Frankfurter einen neuen Spieler holen. Er rechne aber „eher nicht“ damit, in Abu Dhabi noch einen weiteren Neuen begrüßen zu können, sagt der Trainer.

Kovac hat viel Arbeit angekündigt, ein Mix aus Belastung und Regeneration. „Wir haben nur eine kurze Vorbereitung und müssen diese Zeit sinnvoll nutzen“, sagt er. Es gelte zwischen dem technisch-taktischen und dem konditionellen Bereich „eine gute Balance zu finden.“ Dazu gehöre neben den Einheiten auf dem Rasen, auch die Arbeit im Kraft- und Besprechungsraum. Kovac setzt also auch weiter auf die „Macht der Bilder“. Gerade den neuen Spieler will er Videosequenzen vorführen lassen. „Wir müssen wieder alle briefen und klipp und klar sagen, was wir wie und wann spielen wollen“, sagt der Frankfurter Trainer. Und doch will er die Belastungen auch dosieren. Es werde Tage geben, an dem nur eine Einheit stattfindet. Kovac: „Aber großartige Safaris werde wir nicht machen.“ (sp)

Quelle: op-online.de