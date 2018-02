Protest mit Vuvuzelas und Plakaten

Bei der Fußball-WM in Südafrika nervten die Vuvuzelas viele Fans - in Frankfurt sollen sie aus Protest gegen das Montagspiel wieder zu hören sein.

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht empfängt RB Leipzig. Es ist das erste reguläre Montagspiel dieser Saison. Es wird eine ganz besondere Atmosphäre herrschen, denn die Fans planen massive Proteste. Von Peppi Schmitt

Das ist inzwischen keine neue Erkenntnis mehr, seit Wochen wurde darüber berichtet. Viel Unsinn wurde veröffentlicht, von einem möglichen "Geisterspiel" gesprochen und geschrieben, von einem "Totentanz" im Bezug auf die Stimmung, von Stille im Stadion. Doch genau das wird nicht eintreten. Die organisierten Fans der Eintracht planen vielmehr einen lautstarken Protest gegen die von der großen Mehrheit der Fußball-Anhänger abgelehnten Termine. Allerdings: Die Kulisse wird wohl deutlich geringer ausfallen, als es dem sportlichen Wert des Spitzenspiels eigentlich angemessen wäre. Immerhin könnten die Leipziger mit einem Sieg auf Platz zwei zurückkehren, die Eintracht mindestens auf Platz drei springen. Doch das wird auf den Rängen keine Rolle spielen.

Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann erwartet nur rund 32.000 Zuschauer in der Arena. Und das liegt nicht erster Linie daran, dass nur wenige Leipziger sich auf den Weg machen werden. Mehr als 43.000 Karten sind auch verkauft, doch die Eintracht rechnet damit, dass viele Anhänger ihre Karten verfallen lassen werden. Schon die teilweise leeren Ränge würden eine Wirkung beim Fernsehpublikum entfalten. Die Spieler beider Mannschaften müssen sich an eine veränderte Geräuschkulisse gewöhnen. Wenn die Eintracht den Ball hat, wollen die Fans schweigen. Wenn aber die ungeliebten Leipziger am Ball sind, soll der Lärmpegel so weit wie irgendwie möglich nach oben steigen. Angeblich wurde 5000 Vuvuzelas bestellt. Wir erinnern uns an die WM in Südafrika, als die für europäische Ohren durchaus ungewohnte Tröte einen Höllenlärm verursacht hat. Dazu sollen Trillerpfeifen zum Einsatz kommen, auch Megaphone.

"Die Fans haben uns versichert, dass es keine Pyrotechnik, keine Gewalt und keine Vermummung geben wird", sagt Hellmann, der sich selbst im Innenraum aufhalten will, um nah an den Brennpunkten zu sein. Die Eintracht-Anhänger, die stellvertretend für viele Fan-Gruppen in ganz Deutschland gegen den Montagtermin protestieren, wollen ihrem Verein angeblich keinesfalls schaden. "Bild am Sonntag" deutet allerdings an, dass einige Fans auch planen, den Innenraum zu betreten, um Plakate aufzuhängen und für eine kurze Spielunterbrechung zu sorgen. Von einem "Platzsturm" wurde da reißerisch berichtet. Davon soll, so die Fan-Vertreter keine Rede sein. Aber selbst eine herbeigeführte kurze Spielunterbrechung wäre jenseits des Erlaubten und würde Strafen gegen die Eintracht nach sich ziehen.

Die Frankfurter Mannschaft ist auf das Szenario vorbereitet, Trainer Niko Kovac hat detaillierte Informationen erhalten und wird diese in der Spielvorbereitung an die Spieler weitergeben. "Wir werden es ansprechen, damit die Jungs wissen, was auf sie zukommt", sagt der Eintracht-Trainer. Im ganzen Stadion sollen Plakate hängen. Die organisierten Fans haben die anderen Zuschauer dazu aufgerufen, selbst gemalte Plakate mitzubringen und aufzuhängen. Hellmann rechnet jedenfalls mit einer "enormen Welle des Protestes". Und weist daraufhin, dass sich dies keinesfalls nur auf die "Ultras" bezieht. Die Fans seien sich einig, auch viele Sponsoren würden das Montagspiel ablehnen. Der Frankfurter Vorstand hat in den letzten Wochen aber auch keine Gelegenheit ausgelassen, die Fans zur Fairness zu mahnen. Nicht die DFL oder der DFB seien an dem Termin schuld, sondern er gehe auf die Forderung der Vereine zurück. "Wir müssen darüber nachdenken, ob das Rad nicht überdreht wird", rät Hellmann.

Offiziell schlimmer als Husten! 22 1/2 Fakten zur Vuvuzela Zur Fotostrecke

In den letzten Tagen hat es auch einen Wettbewerb über die Deutungshoheit gegeben. Während sich in der Bild-Zeitung Kolumnist Alfred Draxler komplett gegen die Fans gestellt hat, versuchte DFL-Chef Christian Seifert die offiziellen Gründe herauszuarbeiten. Doch seine Argumentation stand auf schwachen Füßen. Zum einen sollte die Europa-League-Teilnehmer einen Tag mehr Pause zugestanden werden. Doch bei einem Spiel am letzten Donnerstag in Neapel und am nächsten zu Hause gegen Neapel, macht das keinen mathematischen Sinn. Zudem auch Borussia Dortmund, der zweite EL-Teilnehmer, am Sonntag gespielt hat. Es stellt sich auch die Frage, warum es Montagspiele in der Rückrunde gibt, wo nur noch zwei deutsche Vertreter in der EL mitspielen? Und nicht in der Vorrunde, als es noch vier waren. Eines der nächsten Montagspiele ist Köln gegen Bremen. Beide Vereine haben mit Europa nun gar nichts zu tun. Auch das Argument, man wolle die Amateurvereine mit ihrem Sonntagsspieltag schützen, geht, zumindest in diesen Tagen, ins Leere. Denn die Amateure pausieren noch.

Gegen all das wollen die Fans sich nun wehren. Mit guten Aussichten, tatsächlich etwas zu bewirken. Denn längst hat auch die Liga erkannt, dass Spiele am Montag nun wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss sind. "Die Fans haben das gute Recht für ihre Interessen zu demonstrieren", sagt Trainer Kovac, "ich persönlich bin auch gegen Bundesliga-Fußball am Montag."

"Alle schrecklich außer Marcel Reif": Die beliebtesten Fußball-Meinungen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de