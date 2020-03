Eintracht Frankfurt: Europa League-Rückspiel kann nicht in Basel stattfinden - Hinspiel aktuell wie geplant

Das Europa League-Rückspiel-Spiel von Eintracht Frankfurt kann nicht in Basel stattfinden. Das weitere Vorgehen wird nun geklärt.

Frankfurt/Basel - Das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt ist abgesagt worden, wie der Schweizer Verein mitteilte. Die Partie war auf den 19. März angesetzt.

Eintracht Frankfurt: Basel gibt Absage bekannt

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, dass die Europa League-Partie zum Schutz der Bevölkerung nicht stattfinden kann. Der FC Basel teilte mit, dass selbst bei einem Geisterspiel einige Fans der Gästemannschaft nach Basel reisen und sich in der Stadt und vor dem Stadion aufhalten würden. „Die mit dem bundesrätlichen Verbot von Veranstaltungen mit über tausend Personen verbundene Absicht würde in diesem Fall unterlaufen, was aus einer präventiven Sicht derzeit nicht zu verantworten ist. Zudem arbeitet namentlich die Sanität Basel derzeit an den Kapazitätsgrenzen und könnte das notwendige Dispositiv für einen solchen Grosseinsatz nicht garantieren“, heißt es in der Mitteilung des FC Basel weiter.

"Besondere Situationen erfordern eine besondere Dosis an Verständnis." Unser CEO Roland Heri nimmt Stellung zum Entscheid der Behörden, dass das UEL-Achtelfinal-Rückspiel am 19. März nicht in Basel stattfinden kann. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/3BCTwUFn81 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 9, 2020

Eintracht Frankfurt: Folgen der Absage unklar

Ob das Spiel an einem anderen Datum nachgeholt oder am geplanten Termin in einem Stadion außerhalb der Schweiz stattfinden wird, ist noch unklar.

Der Terminplan bis zum Ende der Saison ist eng getaktet und lässt nur wenig Spielraum für einen Nachholtermin der Partie vom 19. März. Das Hinspiel des Viertelfinale findet am 8. April statt, also blieben nur zwei Wochen Zeit, um das Spiel über die Bühne zu bekommen. In diesen Zeitraum fällt aber die Länderspielpause, in der viele Nationalspieler beider Teams mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs sind. An diesem Termin besteht eine Abstellungspflicht für die Vereine. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Spiel in einem anderen Stadion stattfinden zu lassen.

Der CEO des FC Basel, Roland Henri, sagte, dass sich die Schweizer im engen Austausch mit Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt, den Gesundheitsbehörden beider Länder und den Verbänden befinden, um den weiteren Ablauf und mögliche Alternativen zeitnah zu klären.

In Deutschland könnte es in der Bundesliga die ersten Geisterspiele geben. Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (10. März) und der gesamte 26. Spieltag am Wochenende stehen auf der Kippe.

Eintracht Frankfurt gegen Basel: Modus noch offen

Ob das Hinspiel in Frankfurt am Donnerstag (18.55 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, ist laut dem Frankfurter Gesundheitsamt noch nicht entscheiden. Dafür gäbe es aus Sicht des Gesundheitsamtes aktuell „keinen Grund“, sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann, der jedoch betonte, dass man weiter im engen Austausch stehe. Hellmann auf Facebook: „Die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga ist unmissverständlich: Der 26. Spieltag und somit unser Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach findet statt. Die Entscheidung über den Ausschluss von Besuchern obliegt alleine den kommunalen Behörden, in unserem Fall also dem Gesundheitsamt Frankfurt. Gegenwärtig gibt es seitens des Gesundheitsamts keinen Grund, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Dies gilt auch für das Europa-League-Heimspiel an diesem Donnerstag gegen den FC Basel.“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl, dass derzeit keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Deutschland stattfinden sollen. In Frankfurt werden an diesem Donnerstag aber weit über 40 000 Zuschauer erwartet.

Von Sascha Mehr