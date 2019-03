Unbeliebtes Montagsspiel: Eintracht gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Die Frankfurter Eintracht empfängt im Montagsspiel Fortuna Düsseldorf. Während viele Augen auf die Begegnung gegen Inter Mailand gerichtet sind, kommt heute ein alter Bekannter ins Waldstadion.

Frankfurt - Hand aufs Herz: Das Montagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Anpfiff 20.30 Uhr) braucht kein Mensch. Von der fan-unfreundlichen Anstoßzeit mal abgesehen, muss die Eintracht am Donnerstag bei Inter Mailand ran. So bleiben der Hütter-Truppe nur zwei Tage zum Regenerieren. Doch bevor es im altehrwürdigen San Siro gegen die Nerazzurri - die Schwarz-Blauen - geht, kommt erst mal ein alter Bekannter ins Waldstadion: Friedhelm Funkel. Der 65-Jährige trainierte die Eintracht fünf Jahre lang und erfreut sich am Main immer noch großer Beliebtheit. Wir tickern das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf heute wieder live. Los geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Auuuuuuuuf!

Matthias Hoffmann

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf (-:-)

Eintracht Frankfurt --- Fortuna Düsseldorf --- Tore --- Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen)

