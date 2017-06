Bobic und Meier: Der Frieden am Main

Frankfurt - Sie haben endlich miteinander geredet, Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic und Kapitän Alexander Meier. Das Ergebnis des "sehr offenen und ehrlichen Gesprächs" war, so Bobic, dass nun alle Differenzen ausgeräumt sind. Von Peppi Schmitt

"Die Sache ist erledigt", sagte Bobic, "jetzt kommt es nur noch darauf an, dass Alex so schnell wie möglich gesund wird." Die "Sache", das waren die vom Verein in einer Pressemitteilung als "Irritation" bezeichneten Begleitumstände einer Knöcheloperation von Meier, die dieser gegenüber dem Klub zu spät kommuniziert haben soll. Der Spieler wehrte sich gegen diese Darstellung und die offenbar nicht wirklich gut informierten Wolfgang Steubing (Aufsichtsratsvorsitzender) und Peter Fischer (Präsident) gossen mit öffentlichen Äußerungen Öl ins Feuer. Aus den "Irritationen" wurde ein Streit, der zu eskalieren drohte.

Nun die Kehrtwende. In einem Hotel am Main haben sich am Sonntagmorgen Bobic und Meier getroffen, gemeinsam gefrühstückt und gesprochen. "Wenn sich ein ehemaliger Torjäger und ein aktueller Torjäger unterhalten, dann schaut man sich in die Augen und muss nicht gleich wie ein kleines Kind mit irgendetwas drohen", erklärte Bobic. Damit sind auch jedwede Sanktionen gegen Meier vom Tisch, für die es wohl auch keine Handhabe gegeben hätte. Auch wenn Bobic betonte, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen dürfe. "Wir hatten eine Woche lang keine genaue Diagnose. Die Kommunikation muss künftig besser funktionieren", erklärte er, "diese Regel gilt für alle Spieler, ausnahmslos." Er habe Meier auf ein paar Dinge hingewiesen, die dieser eingesehen habe, er habe ihm aber auch zugute gehalten, "dass dies eine deprimierende Zeit für ihn ist". Meier fällt innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal länger aus.

Unter vier Augen haben wohl beide Seiten Fehler eingeräumt, die in erster Linie in mangelnder Kommunikation ihren Ausdruck gefunden hatten. Meiers Versäumnis, seinen Arbeitgeber nicht vor dem Eingriff zu informieren, und Bobics Reaktion per verspäteter Presseerklärung mit öffentlichen Vorwürfen, hatten ein schlechtes Licht auf die Eintracht geworfen. Nun habe man sich ausgetauscht und die Angelegenheit aufgearbeitet. "Es gibt keinen Sündenbock, keinen Verlierer, keinen Gewinner", sagte Bobic, "wir haben gemeinsame Ziele, die wir angehen wollen."

Im Gespräch sei auch vereinbart worden, wie Meier seine Reha durchführt, vor allem, dass der Verein über jeden Schritt des Aufbautrainings informiert ist. Ungefähr zwei Monate wird die Ausfallzeit betragen nach der Knöcheloperation, bei der dem 34 Jahre alten Profi eine knöcherne Absplitterung entfernt worden war. Aktuell hat Meier bereits mit Training auf dem Laufband begonnen. "Alex muss hundertprozentig fit zurückkommen", sagte der Sportvorstand, "wir brauchen seine Qualitäten und Fähigkeiten im Kader, die können wir nicht missen." Meier sei eine weitere "Lösungsmöglichkeit" für Trainer Niko Kovac.

Es war ein schlauer Schritt, den die beiden aufeinander zugegangen sind. Man habe sich Zeit genommen am Sonntagmorgen beim Frühstück am Main. Und auch in Zukunft soll der Gesprächsfaden nicht wieder abreißen. "Meine Tür steht offen, Alex kann jederzeit kommen", sagt der Sportvorstand. Und so scheint die Basis gelegt, dass der Spielführer der Frankfurter seine womöglich letzte Saison doch noch mit hoher sportlicher Konzentration absolvieren kann.

Quelle: op-online.de