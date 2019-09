Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic stellt sich gegen die Ultras

Fredi Bobic will sein Ding durchziehen.

Eintracht Frankfurt sucht einen Leiter für das Leistungszentrum. Ex-Weltmeister Andreas Möller soll er nach dem Willen der Ultras nicht werden.

Armin Kraaz leitete das NLZ von Eintracht Frankfurt neun Jahre lang und war zuvor bereits sieben Jahre als stellvertretender Leiter aktiv. Ab dem 1. Oktober 2019 wird Kraaz den Aufbau von "Fußballakademie- und Sportkooperationsprojekten in Nord- und Mittelamerika" übernehmen. Somit steht ein Wechsel vom Verein zur AG an - und ein Nachfolger wird gesucht.

Der frühere Welt- und Europameister Möller ist bei Eintracht Frankfurt ein Kandidat für den vakanten Posten und könnte somit Nachfolger von Armin Kraaz werden. Das gefällt besonders den Ultras des Klubs nicht. Möller sei zwar in Frankfurt geboren und habe auch in der Jugend gespielt, doch danach, so die Ultras auf Flyern zum Heimspiel gegen Arsenal kürzlich, "fiel er eigentlich nur noch durch Lügen, gebrochene Absprachen und distanzierende Aussagen auf."

Die letzte öffentlich gemachte Äußerung soll Möller angeblich 2017 vor dem Pokalfinale der Eintracht gegen Borussia Dortmund gemacht haben: "Zur Eintracht habe ich keine Verbindung, mit Frankfurt habe ich nichts zu tun".

+ Flyer im Stadion beim Spiel gegen Arsenal. © S. Krieger

Ganz allgemein wird die Kompetenz des ehemaligen Eintracht-Profis seitens der Ultras angezweifelt: "Nebenbei stellt sich noch die Frage, was einen Mann wie Möller fachlich als Leiter eines Jugendleistungszentrums befähigt und ob er ernsthaft als Vorbild für junge Spieler dienen soll. [...] Wer zur Eintracht keine Verbindung und mit Frankfurt nichts zu tun hat, der sollte dann auch keinen Posten bei uns bekommen."

Bobic verteidigt Möller

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic hat nun Andreas Möller gegen die offene Kritik der Ultras Frankfurt verteidigt. "Ihre Meinung interessiert mich nicht", kommentierte Bobic im Rahmen eines Kongresses der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bobic stellte klar: "Wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich."

Damit hat Fredi Bobic eindeutig Stellung bezogen. Die Personalie Möller war bisher nämlich von offizieller Seite noch nicht kommentiert worden. In das, was Bobic als sein Kerngeschäft ansieht, scheint er sich nicht reinreden lassen zu wollen. (skr/dpa)

