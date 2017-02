Eintracht fühlt sich in Leverkusen nicht mehr als Favorit

Frankfurt - So ändern sich die Zeiten. Als die Frankfurter Eintracht am 16. April des letzten Jahres mit 0:3 bei Bayer Leverkusen unterlegen war, schien der Abstieg besiegelt. Es sollte dann doch noch alles anders kommen. Wenn die Eintracht an diesem Samstag (15.30 Uhr) wieder in Leverkusen antritt, liegen elf Punkte zwischen den beiden Kontrahenten. Von Peppi Schmitt

Aber anders als erwartet, denn die Frankfurter Abstiegskandidaten aus der letzten sind auf drei platziert, die vermeintliche Spitzenmannschaft aus Leverkusen erst auf neun. Für den Frankfurter Trainer Niko Kovac ändert dies nichts an den grundsätzlichen Voraussetzungen. „Bayer ist eine Top-Mannschaft auf Champions-League-Niveau“, sagt er, „wir fahren ganz sicher nicht als Favorit dahin“. Aber als Außenseiter auch nicht mehr. Auch das machte Kovac deutlich. „Wir wollen punkten“, sagte er, „wir stehen nicht mehr mit dem Rücken an der Wand und können ganz entspannt ins Spiel gehen.“ Aus dem „negativen Druck“ aus dem letzten Frühjahr sei nun ein „positiver Druck“ geworden. Kovac: „Die harte Arbeit zahlt sich aus. Wir haben ein gewisses Niveau erreicht, aber noch sind wir nicht da, wo wir hinwollen.“ Wie sehr das Selbstvertrauen bei den Hessen inzwischen angewachsen ist, macht eine Bemerkung von Kovac, quasi am Rande, deutlich. Er könne im Großen und Ganzen „aus den Vollen schöpfen“, beschrieb er die personelle Situation.

Kein Wort davon, dass mit Marco Fabián der beste Scorer der Vorrunde weiter fehlt, kein Wort davon, dass sich Abwehrspieler David Abraham beim Pokalspiel in Hannover eine Zerrung zugezogen hat und in Leverkusen nicht spielen kann. Und auch kein Wort, dass mit Guillermo Varela weiter ein wichtiger Verteidiger noch immer nicht im Kader stehen kann. Kovac will auch „nicht jammern“, weil die Leverkusener eine ganze Woche Zeit hatten, sich aufs Spiel vorzubereiten, die Eintracht aber nur zwei Tage. „Wir müssen unseren Mann stehen, dann können wir auch punkten“, sagt er. Beim Regenerationstraining seien seine Spieler zwar noch „etwas träge“ gewesen, gibt er zu, „aber das kriegen wir hin bis zum Spiel.“ Und dann folgt ein typischer Kovac-Satz: „Wenn der Kopf frisch ist, sind die Beine auch frisch.“ Also arbeitet er vor allem daran, seine Spieler mental vorzubereiten. Der Eintracht-Trainer ist überzeugt von seiner Mannschaft. „Von allen Spielern“, wie er versichert. Das Gefühl, dass alle Spieler bereit seien, ermögliche ihm auch eine dezente „Rotation“ für das Spiel gegen die Werkself.

Das Wechselspiel sei ein „wichtiges Thema“, sagt er, er werde mit einigen Spielern sprechen und sich nach ihrem Befinden erkundigen. „Und wer sich müde fühlt, bleibt draußen“, sagt Kovac, „diese offene Kommunikation ist eine unserer Stärken.“ So ganz viele Möglichkeiten bleiben ihm freilich gar nicht. In der Abwehr wird Jesus Vallejo für Abraham zurückkehren. Da war es auch im Nachhinein eine gute Entscheidung, Vallejo in Hannover mal eine Verschnaufpause zu gönnen. Im Mittelfeld könnte Mijat Gacinocivc wieder Max Besuschkow ersetzen. Und vorne wird wohl Branimir Hrgota ins Team kommen, nachdem er zuletzt zweimal zugeschaut hat. Ob für Alex Meier oder Haris Seferovic ist offen. Keine Pause erhalten wird Ante Rebic. Dessen individuelle Klasse braucht die Mannschaft in diesen Tagen und Wochen ganz besonders. Rebic habe seit dem Trainingsstart im Januar “verstanden“, er arbeite vorbildlich. Kovac: „Stimmt es zwischen den Ohren, stimmt alles“. Der Trainer wird den Klub-Verantwortlichen empfehlen, die Option auf Rebic zu ziehen und die Millonenablöse, angeblich drei Millionen Euro, an den AC Florenz zu zahlen, um ihn über diese Saison hinaus zu binden. „Aber Ante muss dran bleiben, erst die Konstanz macht einen Topspieler aus“, mahnt der Kroate seinen Landsmann.

Eintracht: Hradecky – Hector, Hasebe, Vallejo – Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka – Rebic, Hrgota – Seferovic.- Bank: Lindner, Tawatha, Besuschkow, Barkok, Tarashaj, Blum, Meier

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Hübner