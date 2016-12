Nach Meiers Fehlschuss:. „Jetzt sollen andere ran“

Gacinovic wieder im Kader fürs Derby

Frankfurt - Alex Meier hätte der Eintracht zumindest einen Punkt sichern können. Doch der Kapitän verschoss in Wolfsburg seinen zweiten Elfmeter.

Wie schon am ersten Spieltag gegen Schalke. Da immerhin war der Fehlschuss gegen Torwart Ralf Fährmann folgenlos geblieben, denn Meier hatte zuvor den 1:0-Siegtreffer erzielt. „Er war einfach schlecht geschossen, da müssen wir nicht drumherum reden“, sagte Meier. Fast ohne Anlauf, so wie immer, hatte der beste Frankfurter Torschütze der letzten zehn Jahre Maß genommen und den Ball dann hoch übers Tor geschossen. Komplett ungewöhnlich für einen Spieler mit seiner Schusstechnik. Meier will jetzt erstmal nicht mehr aus elf Metern antreten. „Ich habe zwei verschossen, jetzt sind mal andere an der Reihe“, sagte er am Sonntag. „Wer schießt, kann auch verschießen“, sagte Trainer Kovac lapidar.

Meiers Erkältung ist so weit abgeklungen, dass er am Dienstag beim letzten Heimspiel des Jahres gegen Mainz 05 wieder bei Kräften sein müsste. Auch Mijat Gacinovic ist wieder ins Training eingestiegen. Für 90 Minuten freilich werde es für den Serben nicht reichen. „Wir müssen nochmal alles reinschmeißen“, fordert Kovac, der die hohe Belastung nicht gelten lassen will. Schließlich haben die Mainzer ja wegen der Europa-League-Teilnahme deutlich mehr Spiele auf dem Buckel.

Sportchef Bobic warnt vor zu hohen Erwartungen. „Wer vom Europacup spinnt, kriegt einen mit dem Hammer“, sagte er. Dass in Wolfsburg der Sprung auf den dritten Platz verpasst wurde, wollte auch der Trainer nicht in den Mittelpunkt seiner Kritik stellen. „Wir sind noch keine Mannschaft, die einen Platz an der Sonne für sich in Anspruch nehme kann“, sagte Kovac, „aber vielleicht gibt es nach diese Niederlage ja einen Lerneffekt und hat uns damit wieder ein bisschen nach vorne gebracht.“ (ps)

