Die emotionale Rückkehr des Friedhelm Funkel

Frankfurt - Am letzten Freitag hat Friedhelm Funkel getan, was er am liebsten tut. Am Vormittag hat er die Bundesligamannschaft von Fortuna Düsseldorf trainiert, am Nachmittag hat er mit guten Freunden Tennis gespielt. Von Peppi Schmitt

„Ich genieße das Leben“, sagt Funkel, „ich habe Spaß an meiner Arbeit.“ Funkel ist mit bald 65 Jahren der aktuell älteste und erfahrenste Trainer in der Bundesliga. Am nächsten Freitag freut er sich auf einen weiteren „besonders schönen Tag“. Dann wird er mit seiner aktuellen Liebe Fortuna zu seiner alten Liebe Eintracht Frankfurt zurückkehren.

Fünf Jahre, von 2004 bis 2009, hat Funkel die Eintracht trainiert, sie unter deutlich schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen als heute zurück in die Bundesliga geführt, das Pokalfinale erreicht und im Europapokal gespielt. Erst ein einziges Mal hat er seitdem in der Frankfurter Arena als Gegner wieder auf der Bank gesessen, im April 2010 als Trainer von Hertha BSC. Ergebnis damals: 2:2-Unentschieden.

Damit wäre er wohl auch diesmal zufrieden. Denn die Fortuna ist nach gutem Start auf den vorletzten Platz zurückgefallen. Dies sei nicht wirklich überraschend, sagt Funkel, „wir wissen, wo wir herkommen“. Als Aufsteiger mit begrenzten finanziellen Mitteln gebe es wegen des aktuellen Zwischenstandes keinen Grund zur Aufregung. „Wir haben die schwierigste Aufgabe in der Liga, wir haben mit Nürnberg den geringsten Etat und wir sind sicher einer der Abstiegskandidaten“, sagt Funkel erfrischend offen. Das alles sei schon vor dem Saisonstart klar gewesen.

Und doch ist überzeugt, dass er die Düsseldorfer am Ende in der Liga halten wird. „Weil hier alles stimmt“, sagt er, „die Mannschaft, das Umfeld, alles ist in Ordnung.“ Ihn verbinde mit seinen Spielern ein großes Vertrauensverhältnis. „Das ist eine richtig geile Mannschaft“, schwärmt Funkel, „sie wissen, wie viel Erfahrung ich habe, sie glauben mir, wenn ich ihnen etwas sage.“

Dass die Partie gegen die Eintracht etwas Besonderes sein wird, daraus macht er keinen Hehl. Er freue sich riesig auf „die Stadt, auf die Atmosphäre im Stadion, auf viele Freunde, sogar auf die Journalisten“, sagt er lachend. Über die Frankfurter Mannschaft weiß er genau Bescheid, auch wenn mit Marco Russ nur noch einer aus den für Funkel „guten alten Zeiten“ dabei sein wird.

Über die Bundesliga informiert er sich natürlich ganz genau, über die Eintracht aber noch ein bisschen genauer. „Die Europapokalspiele habe ich mir angesehen“, erzählt er. Er war beeindruckt. „In Marseille im Unterzahl zu gewinnen und gegen Rom so ein Spiel abzuliefern, das war richtig, richtig gut“, sagt Funkel, der seinem neuen Kollegen Adi Hütter ein tolles Zeugnis ausstellt. „Was der Adi bringt, ist stark“, lobt er.

Mit Assistenz-Trainer Armin Reutershahn verbindet ihn eine Freundschaft, seitdem sie einst zusammen unter anderem in Frankfurt trainiert haben. Auch in dieser Woche wollen die beiden alten „Trainerhasen“ wieder zusammen telefonieren.

Der ehemalige Eintracht-Coach weiß, welch schwere Aufgabe ihn am Freitag erwartet. Er ist aber zuversichtlich, dass seine Mannschaft die Prüfung bestehen wird. „Wir haben bislang in fast allen Spielen mitgehalten“, sagt der Fortuna-Trainer, „im Grunde haben wir drei Punkte zu wenig für das, was wir geleistet haben.“ Manchmal fehle einfach nur die Abgezocktheit, die Erfahrung. Aber das, so der erfahrene Coach. „ist das Los von Aufsteigern.“

Dass die Eintracht auf ihren gesperrten Stürmerstar Ante Rebic verzichten muss, könne ein Vorteil sein für seinen Klub. „Andererseits“, so Funkel, „sind Haller und Jovic auch gut.“ Fortuna Düsseldorf wird seine letzte Trainerstation sein, versichert Friedhelm Funkel. Er empfindet die Aufgabe nicht im geringsten als Stress. „Ganz im Gegenteil, es macht Spaß und es hält mich jung“, sagt er, „ich gehe da ganz gelassen ran, nicht mehr so bierernst wie früher.“

Was nicht heißen soll, dass er am Spielfeldrand ruhiger geworden ist. „Höchstens ein ganz kleines bisschen“, lacht er, „ich habe schon noch viele Diskussionen mit den vierten Offiziellen.“ Das werde sicher auch in seinem ehemaligen Wohnzimmer so sein.

Quelle: op-online.de