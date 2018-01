Eintracht gegen Freiburg: Der Kampf gegen den Trend

Frankfurt - 44.000 Karten hat die Frankfurter Eintracht für den Rückrundenstart am Samstag gegen den SC Freiburg im Vorverkauf abgesetzt. Von Peppi Schmitt

"Wir wollen für unsere Fans endlich mal zu Hause gewinnen", sagt Manager Bruno Hübner. Was den angenehmen Nebeneffekt hätte, "dass wir den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern würden und mehr Sicherheit hätten, auch nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen." Nun geht die Eintracht als Favorit in Spiel, auch wenn sie in den letzten Jahren immer besondere Schwierigkeiten gegen gerade diesen Gegner hatte. Doch als Tabellenachter mit direktem Blick auf Platz drei sollte man gegen den Tabellen-13. im eigenen Stadion gewinnen. Allerdings: Die Frankfurter haben zu Hause erst acht Punkte geholt, das sind nach dem 1. FC Köln die wenigsten in der Liga. Die Freiburger haben auswärts gerade mal fünf Punkte ergattert. Beide Mannschaften kämpfen also gegen den Trend.

Lesen Sie auch: Trapp-Wechsel "nicht zu stemmen" Die schwache Rückrunde in der vergangenen Spielzeit dient der Eintracht in diesen Tagen immer wieder als Mahnung. Der Blick zurück ins letzte Jahr soll aber keine Rolle mehr spielen, wenn am Samstag angepfiffen wird. "Über die letzte Saison machen wir uns keine Gedanken mehr", sagt Sportvorstand Fredi Bobic, "viele Spieler waren da ja überhaupt noch nicht dabei, schon deshalb ist das kein Thema." Da halten es die Frankfurter schon mehr mit der Entschlossenheit ihres Anführers. "Wir wollen gewinnen, ohne Wenn und Aber", sagte Kevin-Prince Boateng. Mit welchem Personal das gelingen soll, ist noch offen.

Denn auch am Donnerstag haben mit David Abraham und Ante Rebic zwei eigentlich gesetzte Stammspieler nicht trainiert. Abraham plagt sich weiter mit einer Wadenverletzung, die er sich am 12. Dezember in Hamburg zugezogen hat. Und Rebic ist erkältet. Der Manager freilich hat beide noch nicht abgeschrieben. "Wir haben bei beiden noch Hoffnung", sagt Bruno Hübner. Bei Rebic ist sie sicher größer als bei Abraham. Der Stürmer hat wohl keine Grippe, sondern mehr eine starke Erkältung, die wohl auf dem Klimawechsel vom warmen Spanien zum kälteren Deutschland zurückzuführen ist.

Schnelle Genesung vorausgesetzt, könnte er spielen. Bei Abwehrchef Abraham ist Hübners Optimismus erstaunlich. Die Diagnose sei klar (Hämatom), die Genesungsfortschritte deutlich. Eine Rückkehr auf den Platz könne schnell gehen, auch ohne Spielpraxis. "David kommt über den Willen und die Einstellung", sagt der Manager, "wir werden ihn am Freitag testen". Es wäre der erste Auftritt des Argentiniers mit Ball in diesem Jahr. Notfalls, so Hübner, werde der Trainer auch 19 statt der üblichen 18 Spieler mit ins Quartier nach Neu-Isenburg nehmen und am Spieltag kurzfristig entscheiden.

