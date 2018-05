Feuer im Stadtwald: Das „Risikospiel“ gegen den HSV

Frankfurt - Siebter gegen Siebzehnter, das hört sich langweilig an. Was für ein Spiel? Europa-Traum gegen Abstiegs-Trauma. Das ist spannend. Was für ein Spiel! Wenn am Samstagnachmittag (15.30 Uhr - wir berichten im Liveticker) die Frankfurter Eintracht auf den Hamburger SV trifft, brennt rund um die Arena im Stadtwald die Luft.

Sportlich geht es für beide darum, die sportlichen Ziele noch irgendwie zu verwirklichen. Die Frankfurter wollen unbedingt nach Europa und müssen dafür zumindest den siebten Platz verteidigen. Dafür brauchen sie einen Sieg. Die Hamburger wollen den ersten Abstieg ihrer Geschichte verhindern. Dafür brauchen sie auch einen Sieg. Die Anspannung auf allen Seiten ist so groß, dass die Partie von den Behörden und vom DFB als „Hochsicherheitsspiel“ eingestuft wird. Alle 51.500 Karten sind schon einige Zeit verkauft. Aus Hamburg werden 5000 Anhänger mitkommen. Die Frankfurter Fans werden nach den Turbulenzen der letzten Wochen vor allem bei Trainer Niko Kovac ganz genau hinschauen. Der 46 Jahre alte Coach steht nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Bayern München massiv in der Kritik. Die weit überwiegende Mehrheit der Eintracht-Sympathisanten hat sich nichts weniger als die Beurlaubung des Kroaten gewünscht.

Die Führung der Eintracht hat auf die auch für sie nachvollziehbaren Emotionen sachlich reagiert und in Person von Manager Bruno Hübner unter der Woche dem Trainer ein Jobgarantie bis zum Ende der Saison, also bis nach dem Pokalfinale, gegeben. Ob diese freilich bei einer weiteren Niederlage am Samstag, es wäre die vierte in Folge, noch Bestand haben wird, ist eine andere Frage. In jedem Fall hat Kovac im Rekordtempo fast jeden Kredit verspielt. Und dies nicht wegen seines Wechsels nach München, sondern wegen der Art und Weise der Kommunikation und der ganz offenbar mangelnden Selbstkritik.

Die Beruhigungsversuche der letzten Tage sind fast schon verzweifelt. Kovac („Ich arbeite wie immer“) sieht sich in seiner Autorität nicht beschädigt. Manager Hübner („Der Trainer hat nichts verkehrt gemacht, ich glaube ihm“) will keinen Zusammenhang zwischen den negativen Ergebnissen und dem Kovac-Abgang sehen. Und die Spieler (Boateng: „Das darf uns nicht umwerfen“) wollen die Unruhe nicht als Alibi nutzen. Jeder hat eine eigene Sicht der Dinge, fast alles ist nachvollziehbar. Doch nun gilt es, den Beweis dafür anzutreten, dass wirklich alle noch alles für die Eintracht tun, dass Trainer wie Mannschaft auf das Saisonfinale fokussiert sind. Ein ähnlich blutleerer Auftritt wie vor einer Woche in München, könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Das wiederum wäre für alle Beteiligten schade, denn bis vor einem Monat war es in der Tat eine gute Saison, die die Eintracht gespielt hat. Sollte sie jetzt mit dem achten oder neunten Platz zu Ende gehen, wäre es das sicher nicht mehr. Ganz einfach, weil das Gefühl vorherrscht, dass deutlich mehr möglich gewesen wäre ohne die Selbstschüsse, die in erster Linie vom Trainer ausgegangen sind.

Es geht also um sehr viel am Samstag. Nicht nur für den HSV, auch für die Eintracht. Es geht um viel Geld. Eine Europapokalteilnahme würde konservativ gerechnet mindestens zehn Millionen Euro in die Kasse spülen. Es geht ums Klima rund um die Eintracht. Eine weitere Niederlage würde den längst stabilen Verein, den Aufsichtsrat und Vorstand in den letzten Jahren kontinuierlich nach vorne gebracht haben, zwar nicht ins Wanken bringen, aber die durchweg positive Entwicklung könnte zumindest unterbrochen werden.

Vor wenigen Wochen gab es eigentlich nur Ausrufezeichen hinter der Eintracht. Stichworte: Aufstockung des Eigenkapitals um weitere 15 Millionen Euro. Run auf Dauerkarten, Business-Seats und Logen. Internationale Attraktivität im Bereich Marketing. Auslandskontakte nach Abu Dhabi, Japan, China und USA. Attraktivität der Mannschaft mit Stars wie Boateng und Rebic. Ein Trainer als Identifikationsfigur. Wirtschaftliche und sportliche Annäherung an die Spitze der Liga. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben natürlich.

Doch sportlich gibt es auch ganz viele Fragezeichen. Stichworte: Wer wird neuer Trainer? Bleiben die Spitzenspieler? Hält der grundsätzliche Aufwärtstrend an? Wie sehr ist der wirtschaftliche Erfolg an die sportliche Entwicklung gekoppelt? Braucht die Eintracht Europa, um sich zu entwickeln? Nicht alles hängt natürlich an einem Spiel, an diesem Spiel. Ab er es werden wichtige Weichen gestellt.

