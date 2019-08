Bundesliga: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim live im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt startet mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim in die neue Bundesliga-Saison. So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream.

Nach der Europa League ist vor der Bundesliga. Am Sonntag (18.08.2019) startet für Eintracht Frankfurt die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel. Zu Gast ist die TSG Hoffenheim, die die vergangene Saison auf Platz 9 abschloss.

Nach vier Qualifikationsspielen in der Europa League und einem mühsamen Erfolg im DFB-Pokal fragen sich viele Eintracht-Fans: Wo steht die Eintracht? Was ist drin in dieser Saison? Können die Abgänge kompensiert werden? Ist ein ähnlicher Parforceritt wie in der Saison zuvor möglich? Eintracht Frankfurts Entwicklung ist rasant, aber was ist in dieser Saison drin für die Mannschaft von Adi Hütter?

Fest steht auf jeden Fall schon einmal eines: Marco Russ fällt nach dem Achillessehnenriss vom Spiel gegen Vaduz aus und muss operiert werden. Fest steht auch: Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Hauptsponsor Indeed vorzeitig um drei Jahre bis 2023 verlängert. Die Amerikaner werben bereits seit zwei Jahren auf der Brust des hessischen Bundesligisten.

Anpfiff der Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim ist am Sonntag, 18.08.2019 um 15.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim am 18.08.2019 live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1

Marcus Lindemann kommentiert das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim.

Die Highlights des Spiels zeigt der Online-Streaming-Dienst Dazn 40 Minuten nach dem Spiel. Ab 21.45 Uhr darf die ARD die Zusammenfassungen zeigen, meist geschieht das in den Dritten Programmen.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim am 18.08.2019 live im Internet.

Einen kostenlosen Live-Stream von Sky gibt es nicht.

Kunden von Sky können den Live-Stream des Spiels über Sky Go verfolgen.

Die App „Sky Go“ gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte.

Wer kein Sky-Kunde ist, kann sich das „Sky Ticket“ kaufen, um das Eintracht-Spiel zu streamen.

Das Tagesticket kostet 9,99 Euro.

FC Flora Tallinn gegen Eintracht Frankfurt: Das Europa-League-Qualifikationsspiel im Live-Ticker

Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt im Spiel gegen TSG Hoffenheim? Lesen Sie den Live-Ticker zum Spiel.

FC Flora Tallinn gegen Eintracht Frankfurt: Schiedsrichter

Schiedsrichter des Matches Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim ist Daniel Siebert. Er kam bereits bei 90 Spielen in der 1. Bundesliga zum Einsatz, in der 2. Bundesliga kommt er bisher auf 66 Einsätze und im DFB-Pokal auf 17. Seine Assistenten sind Lasse Koslowski und Jan Seidel, vierter Offizieller ist Thomas Stein. Die Video-Assistenten sind Benjamin Brand und Eduard Beitinger.

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - alle Informationen zur SGE

Wie stark sind die einzelnen Mannschaftsteile von Eintracht Frankfurt zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison? Wir haben uns den Kader angeschaut und haben auch einen Blick darauf geworfen, wer die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung bei Eintracht Frankfurt sind.

In fünf Pflichtspielen hat Eintracht Frankfurt fünf Mal gewonnen, doch es läuft trotzdem noch lange nicht nach Wunsch. Und die Latte liegt hoch: Eintracht Frankfurt will die vergangene Saison bestätigen – das wird aber nicht ganz so leicht. (tab)

