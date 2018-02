Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Spiel im Liveticker

Frankfurt - Die Eintracht gewann drei ihrer letzten vier Partien und erzielte dabei neun Treffer. Am 23. Spieltag ist RB Leipzig zu Gast. Wir berichten am Montag, ab 20.30 Uhr, im Liveticker zur Partie.

Das Beste kommt zum Schluss am 23. Spieltag des Fußball-Bundesliga: Am ungewohnten und bei Fans und Funktionären umstrittenen Montagabend empfängt der Tabellenvierte Frankfurt, der an Wochentagen in dieser Saison 13 von 15 möglichen Punkten holte, den Tabellenzweiten Leipzig. In der vergangenen Spielzeit stahlen die Hessen den „Bullen“ den schon sicher geglaubten inoffiziellen Titel „Bester Aufsteiger aller Zeiten“ in letzter Minute mit dem 2:2-Ausgleichstor. Wir berichten im Liveticker mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig:

