5:0 gegen Angstgegner - Eintracht-Fans können es nicht fassen

Eintracht Frankfurt schlägt den FC Augsburg deutlich. Wir haben die Stimmen der Fans zu diesem Erfolg gesammelt.

Frankfurt - Am Ende war es ein Kantersieg. Eintracht Frankfurt schlägt nach einer ganz starken zweiten Halbzeit den FC Augsburg auch in der Höhe verdient mit 5:0. Die Gäste aus Bayern waren über die gesamte Spielzeit deutlich unterlegen und enttäuschten auf ganzer Linie. Durch den Erfolg überholt Eintracht Frankfurt den Kontrahenten und kann den Blick in der Tabelle wieder nach oben richten. Die Fans der SGE sind begeistert und feiern ihre Mannschaft euphorisch. Wir haben Stimmen aus dem offiziellen Forum von Eintracht Frankfurt gesammelt.

Eintracht Frankfurt: Fans glücklich über Sieg

„Wichtiger Sieg, der auch aufgezeigt hat, dass wir personelle Alternativen haben. Ilsanker könnte wichtiger Wintertransfer gewesen sein“, sagt Bankdruecker. BeneSupporter ist einfach nur glücklich: „Wow! Was ein schöner Start ins Wochenende! Was da alles möglich ist, wenn man nicht unter Dauerbelastung ist. Stolz auf das Team!“ SGE6274 kann es nicht glauben: „Wow, ist das unsere Diva, kann mich mal einer kneifen? Glückwunsch!“

Die neue Espressomaschine von Filip Kostic, die nach der Meinung von Kevin Trapp die Ursache für dessen starke Leistungen sind, wollen nun auch die Fans haben: „Ich wüsste gerne das Modell der neuen Espressomaschine, denn gefühlt fand ich es eigentlich eines der schwächeren Kostic-Spiele. Wenn man das bei zwei Vorlagen und zwei Toren so sagen kann“, so Xbuerger. Der von Adi Hütter gewünschte dreckige Sieg war es nicht, aber Azriel kann sich damit anfreunden: „Wenn so dreckige Siege mit Holzfüßen im Mittelfeld und unfähigen Rechtsaußen aussehen, will ich das jede Woche.“ RockyRaccoon ist einfach glücklich über die starke Leistung: „Super Leistung und vor allem gegen diesen Gegner, gegen den wir sehr oft schlecht ausgesehen hatten. “

Eintracht Frankfurt: Fans sind stolz auf die Mannschaft

Takashi007 hofft, dass Kostic über den Sommer hinaus bleibt, egal wie viel Geld für ihn geboten wird: „Und auf die kolportierten 40 Millionen für Kostic würde ich gerne verzichten, den möchte ich lieber noch eine Weile hier bestaunen dürfen. “ SGERafael trifft mit seiner Meinung den Nagel auf den Kopf: „Dieser Sieg tut der Eintracht- Seele in der Bundesliga einfach gut - wir schwimmen uns frei. Tolle Mannschaftsleistung, auch wenn wir in Halbzeit eins in der Abwehr immer wieder gewackelt haben.“

Von Sascha Mehr