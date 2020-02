So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt empfängt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga Union Berlin. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt geht es nach dem 4:1-Hinspiel-Erfolg in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den FC Salzburg am Montag (24.02.2020) direkt in der Liga weiter. Dann empfangen die Hessen im heimischen Waldstadion Union Berlin. Das Hinspiel in der Alten Försterei gewann Eintracht Frankfurt mit 2:1. Doch unterschätzen sollte man die Aufsteiger aus Berlin keinesfalls.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: Kann Adi Hütter aus dem Vollen schöpfen?

Verzichten muss Trainer Adi Hütter bei dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin voraussichtlich nur auf die Langzeitverletzten. Denn es sieht danach aus, als würden Mijat Gacinovic und Bas Dost pünktlich zum Spiel am Montag wieder fit werden. Gacinovic hatte sich vor dem Spiel gegen Salzburg krank abgemeldet, Dost plagten seit dem Spiel gegen Borussia Dortmund Adduktorenprobleme.

Verzichten muss die ganze Mannschaft darüber hinaus auf den Support der Fans. Die Fanszene wird das Spiel gegen Union Berlin boykottieren. Damit wollen sich die Anhänger von Eintracht Frankfurt erneut gegen die Ansetzung der Partie an einem Montagabend wehren.

Anpfiff der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin ist am Montag, 24.02.2020, um 20.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: Bundesliga live auf Sky

Derbezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin am 24.02.2020 live und in voller Länge

Die Übertragung beginnt am 24.02.2020 um 20.15 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr

Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat



Ein Jahresabo gibt es für 119,99 Euro



Die DAZN-App gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: Das Bundesliga-Spiel im Live-Ticker

Sie können das Spiel nicht live im TV verfolgen, wollen aber trotzdem nichts von der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin verpassen? Wir haben die Lösung: Mit unserem Live-Ticker zum Spiel sind Sie immer bestens informiert.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: Stadion und Schiedsrichter

Das Spiel findet im Waldstadion, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt, statt. Bei Spielen in der Fußball-Bundesliga haben 51.500 Zuschauer in der WM-Arena von 2006 Platz.

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. Der erfahrene Fifa-Schiedsrichter leitet am Montag beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin seine 174. Bundesliga-Partie. Ihm zur Seite stehen Christian Dietz und Eduard Beitinger. Vierter Offizieller ist Timo Gerach. Im Kölner Keller sitzt Benjamin Brand an den Bildschirmen.