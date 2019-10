Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: So sehen Sie das Spiel am Sonntag live

Siebter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt empfängt Werder Bremen. Anpfiff ist am Sonntag um 18 Uhr. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Nach dem Auswärtssieg in der Europa League bei Vitoria Guimaraes steht die Bundesliga wieder im Fokus. Gegner am 7. Spieltag ist der SV Werder Bremen, der in der laufenden Saison schon einige Personalprobleme überstehen musste, aber nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Form kommt.

Die SGE hat bei den Siegen in Berlin und Guimaraes viel Selbstbewusstsein getankt und geht optimistisch in das Heimspiel gegen Werder Bremen. Fehlen werden weiterhin Kevin Trapp, Makoto Hasebe und David Abraham. Mit einem Erfolg gegen Bremen kann Eintracht Frankfurt auf die internationalen Plätze vorrücken.

Eintracht Frankfurt: Gegner Bremen mit Personalsorgen

Bei den Gästen aus Bremen zeichnet sich die Rückkehr von Innenverteidiger Ömer Toprak ab. ""Ich bin sehr froh, dass immer mehr Spieler in der Innenverteidigung dazukommen", sagte Trainer Kohfeldt auf der Pressekonferenz. Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic sind ebenfalls wieder Optionen für einen Einsatz, im Gegensatz zu zu Kapitän Niklas Moisander. Der Finne wird in Frankfurt definitiv noch ausfallen. Florian Kohlfeldt ist der Meinung, dass die Mannschaft noch enger zusammengerückt ist in den letzten Wochen: "Die Personalsituation hat einen unglaublichen Zusammenhalt hervorgebracht, der einen riesigen Mehrwert für die Saison darstellen kann."

Eintracht Frankfurt: Partie gegen Bremen verspricht viele Tore

Die Fans können sich auf ein Offensivspektakel einstellen, denn in den vergangenen sechs Pflichtspielen zwischen beiden Mannschaften, gab es immer mindestens drei Treffer.

Anpfiff der Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen ist am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 18.00 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel der Eintracht gegen Werder Bremen am 6. Oktober live im Internet.



Sky bietet keinen kostenlosen Live-Stream an.



Kunden von Sky haben die Möglichkeit, den Live-Stream über die Funktion "Sky Go" zu verfolgen.



Die App „Sky Go“ gibt es sowohl für Android-Geräte als auch für Apple-Geräte.



Nicht-Kunden bei Sky können das Spiel trotzdem sehen: Mit einem Tagesticket. Das "Sky-Ticket" kostet 9,99 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Das Bundesliga-Spiel im Live-Ticker

Wie schlägt sich die SGE im Spiel gegen Werder Bremen? Lesen Sie unseren Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Toure, N'Dicka, Hinteregger - da Costa, Sow, Kamada, Rode, Kostic - Silva, Dost

Werder Bremen: Pavlenka - Lang, Gebre Selassie, Toprak, Friedl - M. Eggestein, Sahin, Klaassen - Bittencourt, Sargent, Rashica

(smr)