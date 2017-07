Eintracht geht auf große Reise

Frankfurt - Am Donnerstag beginnt sie, die große Reise. Mit einer Maschine der United Airlines fliegt die Mannschaft der Frankfurter Eintracht von Rhein-Main über den großen Teich nach Chicago/Illinois und dann weiter nach Seattle/Washington hoch im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Von Peppi Schmitt

Insgesamt dauert der Flug mit der Zwischenlandung sechzehn Stunden. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte absolviert die Frankfurter Eintracht einen Teil der Saisonvorbereitung in Amerika. Im Zuge der "Internationalisierung" des Klubs, wie es Vorstand Axel Hellmann gerne formuliert, war dieser Schritt fast schon logisch. Drei Spiele werden die Frankfurter in den USA bis zum 19. Juli austragen: an diesem Samstag in Seattle, am 14. Juli in San Jose, zum Abschluss vor dem Rückflug am 17. Juli in Columbus. Dass dies keine ideale Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist, räumt Trainer Niko Kovac gerne ein. Als "schwierig" bezeichnet er die Reise mit zwei Interkontinental- und sechs Inlandsflügen für die Trainingssteuerung, aber auch nicht als unmöglich. "Wir werden fit an den Start gehen", sagt er und meint damit den Pokal- und Bundesligastart Mitte August.

Wie fit die Eintracht bei den Freundschaftsspielen gegen die Teams aus der Major Soccer League (MSL) sein wird, das ist eine andere Frage. Wie immer hat Kovac in den letzten Tagen hart trainieren lassen, auch am heutigen Mittwoch noch zweimal. Die lange Flugreise nach Seattle und die Zeitverschiebung von insgesamt neun Stunden werden dafür sorgen, dass sich die Trainingseinheiten zumindest an den ersten Tagen in engeren Grenzen halten. Erst wenn die Frankfurter am Sonntag wieder gen Süden fliegen und im kalifornischen Chula Vista in der Nähe von San Diego Quartier beziehen, kann das Trainingslager tatsächlich zu einem Trainingslager werden. Im Olympiazentrum der Amerikaner erwarten Kovac und seine Spieler ideale Bedingungen und eine für Sportler perfekte Infrastruktur. "Dort gibt es nichts, was es nicht gibt und wir können und wollen alles nutzen", sagt der Trainer.

Die Eintracht wird mit 25 Spielern reisen und einem deutlich größeren Tross (32) an Trainern, Betreuern, Medizinern, Vertretern der eigenen Medien- und Marketingabteilungen und Verantwortlichen aus der Vorstandsetage. Sportvorstand Fredi Bobic ist bereits in Amerika, macht sich vor Ort schon ein Bild. Sein Vorstandskollege Axel Hellmann besucht erst noch in Texas den neuen Hauptsponsor "Indeed", bevor er zur Mannschaft stößt. Einer freilich, der immer dabei war in den letzten Jahrzehnten, kann diesmal nicht: Nach einer Augenoperation darf der langjährige Lizenzspieler- und Reiseleiter Rainer Falkenhain nicht fliegen. Er wird als Organisator von Christoph Preuß vertreten.

Sportlich gibt es vor den drei Testspielen ein paar Probleme, so werden die beiden A-Jugendtorhüter Marius Herzig und Tobias Stirl die verletzten Jan Zimmermann und Leon Bätge vertreten. Die "Jugendgruppe" verstärken noch Noel Knothe, Renat Dadashov, Nelson Mandela - alle drei inzwischen mit Verträgen ausgestattet - und der gerade der B-Jugend entwachsene deutsche Juniorennationalspieler Sahverdi Cetin. Mit Alexander Meier, Marius Wolf, Omar Mascarell, Carlos Salcedo, Aymen Barkok, Mijat Gacinovic und Marco Fabián fehlt ein weiteres halbes Dutzend Spieler. Yanni Regäsel war in den letzten Tagen krank, soll aber ebenso dabei sein wie Slobodan Medojevic, der ein paar Probleme mit der Wade hat.

Die Eintracht reist mit großem Gepäck, für Zeugwart Franco Lionti war es eine besondere Herausforderung, das tonnenschwere Material zu ordnen und auf die Reise zu schicken. Die medizinische Abteilung wird angeführt von Mannschaftsarzt Wulf Schwietzer, drei Physiotherapeuten sind dabei, ein Osteopath und auch der Akupunkteur Koichi Kurokawa. Wie wichtig inzwischen das Umfeld des Teams geworden ist und genommen wird, die sogenannte "Mannschaft hinter der Mannschaft", hatte sich gerade erst wieder beim ersten Freundschaftskick am Dienstagabend in Idstein gegen den SV Heftrich (15:0) gezeigt.

Rund ums Spiel war es wie auf einem Rummelplatz, die Spieler schossen nicht nur Tore, sie gaben auch Autogramme, eine Blaskapelle hat gespielt und es wurde viel gegessen und getrunken. Bratwürste, Pommes Frites, Bier gingen über die Theken. Die Spieler aber mussten in dieser Atmosphäre nicht auf ihr gewohntes "gesundes" Essen verzichten. Früher gab es auch für die Spieler vor der kurzen Heimfahrt eine Bratwurst, daran ist heutzutage nicht mehr zu denken. Gleich nach dem Abpfiff wurde ein kleines Zelt aufgebaut, in dem von Ernährungsberaterin Annemarie Stein ausgewählte Speisen wie Salat oder Reis den Spielern zur Verfügung standen. Auch Annemarie Stein wird mit in die USA fliegen und darauf achten, dass im Land der Hamburger und Steaks nicht zu viele Hamburger und Steaks gegessen werden.

