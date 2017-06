Eintracht verpflichtet Gelson Fernandes

Frankfurt - Der nächste Neue ist da: Nach Stürmer Sébastien Haller vom FC Utrecht und Verteidiger Danny da Costa von Bayer Leverkusen hat die Frankfurter Eintracht nun den Mittelfeldspieler Gelson Fernandes von Stade Rennens verpflichtet.

Die Frankfurter Eintracht vermeldet den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Gelson Fernandes soll die Hessen im Mittelfeld verstärken. Der 30 Jahre alte Schweizer Nationalspieler hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, sie soll angeblich bei einer Million Euro liegen.

Gelson Fernandes ist Schweizer Nationalspieler und hat bereits 62 Länderspiele (zwei Tore) für die Eidgenossen absolviert. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom französischen Erstligisten Stades Rennes. Fernandes hat bereits Bundesliga-Erfahrung: In der Saison 2013/2014 war der 30-Jährige für den SC Freiburg aufgelaufen.

Fernandes gilt als ausgesprochener Wandervogel, hat seit 2004 vierzehn Mal den Verein gewechselt. Er hat in der Schweizer Liga für den FC Sion gespielt, in England für Manchester City und Leicester City, in Italien für Udinese Calcio und Chievo Verona, in Portugal für Sporting Lissabon und in Frankreich für den AS St.Etienne und zuletzt drei Jahre bei Stade Rennes. Die Eintracht hat nun zugegriffen, weil sie wegen der Verletzungen von Makoto Hasebe und Omar Mascarell dringenden Handlungsbedarf im defensiven Mittelfeld hat.

„Wir erwarten uns von der Verpflichtung Gelsons direkte Unterstützung im defensiven Mittelfeld“, betonte Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic. „Er bringt eine Menge Erfahrung mit und wird unserem Spiel mehr Stabilität verleihen. Auch charakterlich ist Gelson eine echte Bereicherung für uns,“ so Bobic weiter. (nb/ps)

Quelle: op-online.de