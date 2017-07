Frankfurt gewinnt Testspiel gegen Kreisoberligisten deutlich

Idstein - Na klar, es war nur ein Freundschaftskick, dazu noch gegen einen überforderten Kreisoberligisten. Und doch haben Luka Jovic und Sebastien Haller ganz besondere Duftmarken gesetzt.

Die beiden Neuzugänge der Frankfurter Eintracht haben beim 15:0 (8:0)-Sieg gegen den SV Heftrich zusammen elf Tore erzielt. Der Serbe Jovic in der zweiten Halbzeit sechs, der Franzose Haller in der ersten fünf. Die beiden neuen Stürmer haben immer richtig gestanden, wenn sie gebraucht wurden. Beide also echte Torjäger. Zumindest in diesem Spiel vor 2500 Zuschauern auf der ausverkauften Anlage in Idstein.

"Wir haben einen guten Job gemacht", sagte Haller, "wir sollten Tore schießen, das haben wir getan." Auch das Trainerteam war zufrieden. "Es ist toll, wenn zwei Neue so viele Tore schießen", sagte Assistenz-Trainer Armin Reutershahn, "das gibt in der neuen Umgebung viel Sicherheit. " Trainer Niko Kovac setzte 21 Spieler ein, wechselte zur Pause fast komplett aus.

Neben Jovic und Haller konnte mit Daichi Kamada noch ein weiterer Neuer Akzente setzen. Der Japaner spielte im Grunde einen astreinen Rechtsaußen, bereitete die ersten beiden Treffer mit klugen Pässen vor. Und mit Gelson Fernandes debütierte ein weiterer Neuzugang im Eintracht-Trikot.

Eintracht 1.HZ: Hradecky - Da Costa, Russ, Knothe, Oczipka - Cetin, Medojevic, Besuschkow - Kamada, Haller, Blum.

Eintracht 2.HZ.: Herzig - Chandler, Abraham, Ordonez, Tawatha - Cetin, Fernandes, Mandela - Hrgota, Jovic , Dadashov.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 (4., 18., 25., 28.) Haller , 0:5 Oczipka (35.), 0:6 Blum (38.), 0:7 Haller (41.), 0:8 Oczipka (44.), 0:9, 0:10 Jovic (47., 54), 0:11 Hrgota (64.), 0:12, 0:13, 0:14, 0:15 Jovic (70., 71., 77., 84)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Archivfoto: Hübner