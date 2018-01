Große Auswahl für Kovac vor Spiel in Wolfsburg

Frankfurt - Pressekonferenzen vor den Spielen mit Niko Kovac sind immer ganz amüsant. Der Trainer der Frankfurter Eintracht plaudert dann schon mal über Gott und die Welt. Kovac ist charmant , freundlich, manchmal auch schlagfertig. Von Peppi Schmitt

Und inzwischen hat es der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer schon fast zur Perfektion gebracht, auf konkrete Fragen freundlich und ausführlich zu antworten, ohne irgendetwas zu verraten. Das Versteckspiel unter der Woche, wenn das Training hinter verschlossenen Toren und vor neugierigen Blicken schützenden Planen stattfindet, geht in den Pressekonferenzen im Grunde weiter. Das ist längst Standard in der Liga, so auch diesmal vor dem Spiel der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Motto: Nur nichts verraten, bloß dem Gegner keine Hinweise geben.

Ob die Eintracht denn in Anbetracht der Ausfälle von David Abraham (Trainer Kovac: "Wir erwarten ihn sehnsüchtig zurück, aber er Flüssigkeit im Knochen, das kann lange dauern") und Marco Russ nicht eher noch einen weiteren Innenverteidiger brauchen könnte als einen weiteren Mittelfeldspieler, wurde Kovac gefragt. Im Prinzip schon, sagte er. "Aber im Winter ist es schwer, jemanden loszueisen", so Kovac, "das würde auch Unsummen kosten." Also wird er weiter versuchen, die Abwehrprobleme aus eigenen Bordmitteln zu lösen. Diesmal mit dem Rückkehrer Simon Falette anstelle des verletzten Russ. Also kommt kein Neuer mehr im Winter? So ist das auch nicht. Kovac: "Sollte es akut werden, haben wir ja noch zehn Tage Zeit."

Warum hat die Eintracht mit dem 19 Jahre alten Bosnier Marijan Cavar von HSK Zrinjski Mostar einen weiteren Mittelfeldspieler geholt, obwohl sich dort die Kandidaten sowieso schon auf den Füßen stehen? "Er ist sehr talentiert und kostet nicht viel Geld", sagt Kovac, "ich gehe davon aus, dass es klappt mit ihm." Und wenn nicht, habe man keine großen finanziellen Verluste. Und es gelte sowieso, "dass man nie genug gute Spieler haben kann." Wo Cavar allerdings bei der starken Konkurrenz spielen könnte , ist völlig offen. Er hat eine ganz ähnliche Ausgangsposition wie der Japaner Daichi Kamada oder die eigenen Jugendspieler Deji Beyreuther oder Sahverdi Cetin, die auch erst langsam herangeführt werden müssen.

Für welche Außenverteidiger entscheidet sich der Eintracht-Coach in Wolfsburg? Mit Marius Wolf und Danny da Costa und stehen zwei Kandidaten für rechts zu Verfügung, mit Jetro Willems und Taleb Tawatha zwei für links, und Timmy Chandler kann auf beiden Seiten spielen. "Wir wollen immer unser eigenes Spiel durchbringen, aber wir machen uns natürlich auch Gedanken über den Gegner", sagt Kovac. Soll heißen: Die Besetzungen richtet sich auch nach den Herausforderungen, die diesmal die Wolfsburger mutmaßlich stellen werden. Seine Aufstellungen seien nie "in Stein gemeißelt". Also könnte Willems zurückkehren? "Er hat ordentlich trainiert, so wie es sein Beruf verlangt", formuliert Kovac diplomatisch. Vor einer Woche hatte er den Holländer ja auf die Tribüne verbannt. E gehe nicht um einzelne Spieler, "sondern immer nur um den Club". Hört sich nach eine Bankplatz für Willems an und nach einem weiteren Versuch mit Chandler links und Wolf rechts. Aber das ist lediglich eine Interpretation wenig konkreter Aussagen.

Frankfurt verliert bei Boatengs Startelf-Debüt: Bilder Zur Fotostrecke

Wird Marco Fabián zum ersten Mal in dieser Saison im Kader stehen? Da wäre eine klare Antwort möglich. Doch Kovac blieb nebulös. Fabián sei "sehr ungeduldig", wolle unbedingt dabei sein. "Er ist hundertprozentig gesund, aber noch nicht hundertprozentig fit", sagt der Trainer, "es fehlt noch einiges." Hört sich so an, dass Fabián nicht im Aufgebot stehen wird. Aber auch darauf sollte sich der Wolfsburger Trainer nicht verlassen.

Wie schwer schätzt Kovac die Aufgabe in Wolfsburg ein? Ganz schwer natürlich, kein Trainer würde etwas anderes sagen. Die Qualität des Gegners sei "sehr hoch", unter dem ehemaligen Mainzer Coach Martin Schmidt sei vor allem die Defensive viel stabiler geworden. "Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir was holen können", sagt Kovac, seine Mannschaft befinde sich in guter Verfassung. Es sei auch nötig, etwas aus der Autostadt mitzubringen. Denn noch immer schaut der Frankfurter Trainer in der Tabelle nach unten. "Wir haben erst 27 Punkte, deshalb wollen wir in Wolfsburg gewinnen", sagt er, "um Ruhe zu haben, brauchen wir einen Sieg." Ach ja, und dann hat der Eintracht-Coach noch in einem Satz die Lage seiner Mannschaft in der Liga zusammengefasst. "Wir können jedes Spiel gewinnen und es genauso verlieren." Na dann, das kann ja spannend werden.

Von Boateng bis Arnautovic: Die irrsten Fußballer-Verletzungen Zur Fotostrecke

Mögliche Aufstellung: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Falette - Wolf, Boateng, Mascarell, Chandler - Rebic, Haller, Gacinovic

Bank: Zimmermann, da Costa, Willems, Fernandes, Stendera, Barkok, Jovic

Quelle: op-online.de