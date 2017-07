"Fall Willems": Das große Schweigen

Frankfurt - Transfers sind erst perfekt, wenn die Tinte unter den Verträgen trocken ist: Das ist keine wirklich neue Erkenntnis. Und so verhält es sich auch beim Wechsel des 23 Jahre alten Holländers Jetro Willems von der PSV Eindhoven zur Frankfurter Eintracht. Von Peppi Schmitt

Schnellen Vollzug wollten die Frankfurter am Wochenanfang vermelden, die Vereine hatten sich über die Ablösemodalitäten längst geeinigt, der Spieler war schon zum Medizintest angereist. Doch seitdem stockt es. Und beide Seite schweigen eisern, die PSV und die Eintracht, die sich ganz offensichtlich weiter in Verhandlungen befinden. Der Wechsel ist nicht geplatzt, das zumindest ist durchgesickert. Warum neu verhandelt werden muss, darüber gibt es unterschiedliche Vermutungen. Einmal heißt es, die Eintracht wolle plötzlich nicht mehr die komplette Ablöse von angeblich sechs Millionen Euro, in Holland wird kolportiert, es seien sogar sieben, in einem Stück bezahlen, sondern in Raten. Ein anderes mal wird angedeutet, die Eintracht habe bei genauerem Hinsehen ein wenig kalte Füße bekommen und wolle deshalb noch ein paar Absicherungen in den Vertrag einbauen. Davon seien die Holländer nicht wirklich begeistert.

Schon einmal übrigens war in der jüngeren Frankfurter Vergangenheit ein fast schon perfekter Wechsel noch geplatzt. Vor zwei Jahren wollte die Eintracht den Stürmer Sidney Sam aus Schalke holen, der Transfer schien perfekt, doch nach damals sportmedizinischen Einwänden hatten die Frankfurter noch Abstand genommen. Danach sieht es im Moment noch nicht aus. Der Wunsch von Trainer Niko Kovac, dass Stammverteidiger Bastian Oczipka nur nach Schalke darf, "wenn ein adäquater Ersatz da ist", hat sich nicht erfüllt. Oczipka ist weg, Willems (noch) nicht da. Im Sinn des Trainers wird die Eintracht-Spitze den Transfer aber bis zum Wochenende abwickeln - oder sich doch noch nach einem anderen Spieler umschauen.

Gerüchte & Neuigkeiten zur Eintracht

Mit drei Trainingseinheiten am Samstag und Sonntag und dem zweiten Trainingslager ab Montag in Gais in Südtirol beginnt nun der Endspurt der Vorbereitung. Da muss Kovac Lösungen für die noch bestehenden Probleme liefern und dazu wiederum muss ihm das Personal zur Verfügung gestellt werden. Nicht nur auf der linken Abwehrseite gibt es Vakanzen. Auch in der Zentrale ist die Eintracht nicht komplett, steht dort allerdings vor einer besonders schwierigen Aufgabe. Mit David Abraham, Makoto Hasebe und Carlos Salcedo wäre eine durchaus konkurrenzfähige Dreierkette vorhanden. So war es ja auch geplant. Doch Salcedos Schultereckgelenksprengung hat allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun müssen Bobic, Manager Bruno Hübner und Trainer Kovac gemeinsam entscheiden, ob Marco Russ, Andersson Ordonez und Noel Knothe gut genug sind, um zumindest für einen gewissen Zeitraum die Deckung dicht zu halten. Oder ob sie einen weiteren Innenverteidiger holen müssen, im Wissen, nach Salcedos Rückkehr im Spätherbst ein Überangebot zu haben.

Der nächste Neue müsste ein erfahrener Profi sein, dementsprechend sicher auch teuer bezahlt werden müssen. Einen weiteren Ergänzungsspieler zu holen würde wenig Sinn machen, denn dadurch würde ein Talent (Knothe), ein erst im Januar verpflichteter Ecuadorianer (Andersson) oder eine nach schwerer Krankheit zurückgekommen Identifikationsfigur (Russ) blockiert. Die Experimente im letzten Freundschaftsspiel in den USA mit Danny da Costa und Slobodan Medojevic haben darauf hingedeutet, dass der Trainer auch nach internen Lösungen sucht. Damit hatte Kovac vor einem Jahr gute Erfahrungen gemacht. Damals musste Timothy Chandler, der als Außenverteidiger hinter Guillermo Varela und Yanni Regäsel entbehrlich schien, während der gesamten Vorbereitung in der Innenverteidigung aushelfen. Er machte das so gut, dass er in der internen Hierarchie immer weiter nach oben rückte und bald zur Stammkraft wurde. Dann wieder als Außenverteidiger.

Eintracht Frankfurt auf USA-Reise: Bilder Zur Fotostrecke

Viele Positionen im Kader sind inzwischen doppelt besetzt. Blickt man ganz genau auf das Aufgebot, fällt allerdings noch eine Vakanz an den Flügeln ins Auge. Während im zentralen offensiven und defensiven Mittelfeld auch ohne den verletzten Omar Mascarell (Fernandes, Medojevic, Stendera, Besuschkow, De Guzmann, Fabián, Kamada, Gacinovic) ebenso wie in der vorderen Spitze (Jovic, Hrgota, Haller, Dadashov, später Meier) ein ziemliches Gedränge herrscht, sind die Außenbahn-Spezialisten eher dünn gesät. Danny Blum kann da spielen, auch Mijat Gacinovic. Eine weitere Ergänzung ist deshalb sicher nicht zwingend nötig, könnte aber hilfreich sein.

Bilder: Die Eintracht-Trainer der letzten 25 Jahre Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de