Varela vor Rückkehr

Frankfurt - Die personelle Situation ist prekär vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC und doch haben sie bei der Frankfurter Eintracht am Montag ein wenig aufgeatmet. Von Peppi Schmitt

Der DFB hat David Abraham nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Ingolstadt wegen „rohen Spiels“ zu zwei Spielen Sperre und einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Damit wird der Argentinier sowohl am Samstag in Berlin als eine Woche darauf gegen den SC Freiburg fehlen. Im Pokal gegen Arminia Bielefeld am nächsten Dienstag darf der Abwehrchef spielen. „Damit können wir leben“, sagte Trainer Niko Kovac zum Urteil, „so bleibt er im Rhythmus.“ Die Eintracht hat dem schriftlichen Urteil des Sportgerichts zugestimmt.

Mindestens zwei Wochen wird auch Jesus Vallejo fehlen. Die Verletzung im rechten Oberschenkel hat sich als Muskelfaserriss herausgestellt. „Es wird hoffentlich nicht so lange dauern“, sagt Kovac.

Zum ersten Mal nach mehr als einem halben Jahr kann er am Wochenende wieder mit Guillermo Varela rechnen. Der Uruguayer, der sich am zweiten Spieltag in Darmstadt verletzt hatte, konnte am Montag das volle Programm absolvieren. „Es werden ja drei Plätze im Kader frei“, sagt der Eintracht-Coach, „einer davon wird er wohl bekommen“. Die anderen beiden sind für Mijat Gacinovic und Max Besuschkow reserviert.

Bis zum Samstag wird Kovac daran arbeiten, eine neue Abwehr zusammenzubauen. Wahrscheinlich ist eine Formation mit der Not-Innenverteidigung Michael Hector und Bastian Oczipka. „Wir werden schon die richtigen Spieler auf die richtige Position stellen, um zu punkten“, sagt Kovac, „das wollen wir und dazu sind wir auch in der Lage.“ Grundsätzlich komme es darauf an, als Mannschaft wieder „kompakt“ aufzutreten. „Daran werden wir die ganze Woche arbeiten“, kündigt er an.

Quelle: op-online.de