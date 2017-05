Frankfurt - Guillermo Varela will bleiben Der Leihvertrag läuft im Sommer aus und ist wegen der internationalen Regularien auch nicht zu verlängern.

Trotzdem würde Guillermo Varela, ausgeliehen von Manchester United, gerne bei der Eintracht bleiben. "Ich habe große Lust zu bleiben", sagt er, "ich fühle mich wohl in der Stadt und im Verein." In Frankfurt hat er sich gemeinsam mit seiner Schwester, seinem Schwager und seinem Neffen gut eingelebt.

"Ihnen gefällt es hier auch gut, deshalb ist es für mich eine echte Option, weiter für die Eintracht zu spielen", sagt er. Ein wenig Zeit bleibt noch für Eigenwerbung. So wird er am Samstag beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wohl wieder in der Anfangsformation stehen.

