Ancelotti: "Frankfurt war besser"

München - So gut hat die Frankfurter Eintracht schon lange nicht mehr gespielt. Und in München gegen die Bayern schon gar nicht. Dennoch haben die Frankfurter verloren, sogar deutlich mit 0:3 (0:2). Von Peppi Schmitt

Doch diese Niederlage war ärgerlich, sehr ärgerlich. "Wir haben unglücklich verloren", konnte Trainer Niko Kovac unwidersprochen feststellen, "bis zur 36.Minute haben wir außerordentlich gut gespielt." Seinem Münchner Kollegen Carlo Ancelotti fiel es leicht, einzuwilligen, "dass Frankfurt besser war als wir." Das galt zwar nur bis zur jener 37. Minute, als die Bayern in Führung gingen, schmälert aber nicht die Leistung der Gäste. Es war eine Niederlage, die Mut macht für die nächsten Wochen. "Wir haben Selbstvertrauen gesammelt und das nehmen wir nun mit in die nächsten Spiele", sagte Manager Bruno Hübner.

In seinem dritten Spiel mit der Eintracht gegen die Bayern hatte Kovac zum dritten Mal die richtige Taktik gewählt. Er hatte sich an die guten Spiele im letzten Frühjahr (0:1) und Herbst (2:2) erinnert und weniger die aktuell eingeschränkten Möglichkeiten seiner dezimierten Mannschaft berücksichtigt. Die Eintracht spielte mutig, attackierte die Bayern früh und sorgte damit allenthalben für große Überraschung. "Wir haben früh gepresst und lange Zeit nicht viel zugelassen", sagte der Trainer später. Wie stark die Eintracht gespielt hatte, zeigt dass sie bis zur Pause die besseren Chancen hatte. "Wir hätten 2:0 führen müssen", ärgerte sich Manager Bruno Hübner. Der bärenstarke Ante Rebic, der Philipp Lahm einen unangenehmen Nachmittag bereitet hatte, vor allem aber Branimir Hrgota vergaben die dicksten Gelegenheiten.

"Ich weiß nicht, ob die Bayern ein wenig eingeschlafen waren", sagte Torwart Lukas Hradecky, "wir hätten es ihnen noch ein bisschen schwerer machen müssen." Mit einem Tor eben. Das war möglich zum 1:0, später zum 1:1, auch noch einmal zum 1:2. Aber der Treffer fiel nicht und das wirft einen Schatten auf die gesamte Leistung. Denn in diesem Jahr hat keine Mannschaft weniger Tore erzielt als die Eintracht. "Ante hat sich für sein starke Leistung nicht belohnt", sagte Kovac über seinen kroatischen Landsmann. Ein Lob, das für die gesamte Mannschaft gelten könnte. Rebic hatte einmal die Latte getroffen, hatte einmal unkonzentriert abgeschlossen und zwei Chancen für Hrgota vorbereitet.

Der Ansatz sah richtig gut aus in der Offensive der Eintracht und doch wurde in erster Linie dort das Spiel verloren. "Wir haben sechs Chancen, schießen aber kein Tor, das nagt an mir", gab der Frankfurter Trainer später ein wenig von seiner Gefühlswelt preis. Das geht seit Wochen so, die Treffsicherheit ist den Frankfurtern abhanden gekommen. Torwart Hradecky staunte derweil, "dass Manuel Neuer diesmal mehr zu tun hatte als ich." Dabei hatte Mats Hummels dem Nationaltorwart die schwierigste Aufgabe abgenommen. Hrgota hatte den Bayern-Keeper in der 11. Minute schon umkurvt, brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben. Doch eine Grätsche von Hummels verhinderte die Eintracht-Führung doch noch. "Ich habe das gut gemacht", sagte Hrgota, "aber ich habe Hummels nicht gesehen."

Die Bayern waren der genaue Gegenentwurf zur Eintracht. Sie hatten in der ersten Halbzeit zwei Chancen und schossen zwei Tore. "Sie waren brutal effizient", sagte Vorstand Axel Hellmann. Und so bleibt als Resümee: Die Eintracht war gut in München, aber eben nicht gut genug. Dem ersten Gegentreffer leistete Michael Hector Vorschub, als er in der 38. Minute Torjäger Robert Lewandowski nach einem Querpass von Thomas Müller für einen Moment aus den Augen ließ. Beim zweiten Münchner Tor nach einem Konter über die rechte Frankfurter Abwehrseite, vermied es Timothy Chandler, ein taktisches Foul zu begehen. Er hätte David Alaba vor der Flanke zu Douglas Costas Treffer (41.) zu Fall bringen können oder sogar müssen. Womöglich war da der Gedanke im Kopf, mit einer gelben Karte für das Heimspiel nächste Woche gegen den HSV gesperrt zu sein. Mit diesem 2:0 war die Partie entschieden, das 3:0 durch Lewandowski (55.), eingeleitet von Arjen Robben, zementierte nur die ungerechtfertigt hohe Niederlage.

