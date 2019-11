Jovic, Haller & Rebic außer Form - Hat sich die „Büffelherde“ verzockt?

Im Sommer verließen Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller Eintracht Frankfurt. Bei ihren neuen Clubs sind sie aktuell völlig außer Form.

Frankfurt - In der vergangenen Saison sorgte die sogenannte "Büffelherde" bei Eintracht Frankfurt für Furore. Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic zeigten national wie international ihre Klasse und schossen sich mit ihren Treffern in den Fokus vieler Top-Clubs. Die Fans hatten lange Zeit die Hoffnung, dass zumindest einer der drei gehalten werden könnte, mit Rebic verließ aber kurz vor Transferschluss auch das letzte Mitglied der "Büffelherde" Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Jovic in der Kritik bei Real Madrid

Jovic zog es für die Rekordablösesumme von 60 Millionen Euro zu Real Madrid. Im Starensemble der Madrilenen hat es der junge Serbe aber schwer. Bislang bestritt er elf Pflichtspiele und erzielte lediglich ein einziges Tor. Für solch einen teuren Stürmer natürlich viel zu wenig.

Die Presse in Spanien bezeichnet Jovic bereits als Fehleinkauf. Zu allem Überfluss fehlte er im letzten Spiel in Eibar wegen Hüftproblemen. Vermisst wurde er beim souveränen 4:0-Auswärtssieg aber nicht. In den letzten Wochen kamen bereits Gerüchte auf, dass der Serbe Madrid schon wieder verlassen könnte. Fraglich, ob er sich nach diesem schwierigen Start noch durchsetzen kann.

Rebic drückt nach Wechsel von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand nur die Bank

Ganz düster sieht es für Rebic aus, der im Tausch für Andre Silva zum AC Mailand wechselte. In Italien kommt der Kroate lediglich auf Kurzeinsätze - ein Tor gelang ihm dabei noch nicht. Ganz bitter für Rebic ist die Tatsache, dass der AC Mailand im Oktober den Trainer wechselte.

Neuer Mann an der Seitenlinie ist Stefano Pioli, der Rebic bereits beim AC Florenz trainierte. Damals hatte der Kroate keinen guten Stand bei Pioli und kam kaum zum Zug. Daran scheint sich nicht viel geändert zu haben, der Coach setzt auch beim AC Mailand nicht auf Rebic.

Eintracht Frankfurt: Haller mit Durststrecke

Einen Start nach Maß legte Haller bei West Ham United hin. Der für 45 Millionen Euro auf die Insel gewechselte Angreifer sicherte sich von Beginn an einen Stammplatz und überzeugte mit vier Treffern in den ersten sieben Partien in der Premier League.

Aktuell läuft es aber weder bei Haller noch für West Ham United rund. Die Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini rangiert nur auf Platz 16 in der Liga und Haller ist seit vier Spielen ohne Treffer. Noch setzt der Coach auf ihn, aber das könnte sich schnell ändern, sollte sich seine Durststrecke noch länger ziehen.

(smr)