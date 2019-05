Hellmann überzeugt: SGE wird "schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken"

Droht Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison ein Absturz? Vorstandsmitglied Axel Hellmann glaubt nicht daran - und begründet im Interview wieso das so ist.

Frankfurt - „Ich mache mir große Sorgen um die Bundesliga.“ Das sagt Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Frankfurter Eintracht. Der 47 Jahre alte Hellmann blickt über den Tellerrand des eigenen Klubs hinaus. Am Rande des Pokalendspiels in Berlin hat er unserem Mitarbeiter Peppi Schmitt ein ausführliches Interview gegeben. „Ich bin überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft an den Start bringen werden“, sagte er im „Berliner Gespräch“ zur Zukunft der Eintracht. Das Exklusivinterview im Wortlaut:

Sie haben gesagt, die Eintracht hat in einem Jahr so viele Höhepunkte erlebt wie andere in fünf Jahren. Was war für Sie das Highlight der Saison?

Da unterscheide ich auf drei Ebenen. Erstens das Europacupspiel in Marseille ohne Fans im Stadion, aber mit 800 Fans in der Stadt am Hafen. Dieses Spiel mit dem Sieg war für mich der Urknall für den Erfolg in dieser Saison. Zweitens: Der 7:1-Erfolg gegen Düsseldorf mit den fünf Jovic-Toren, die Art und Weise, wie wir da Fußball gespielt haben. Und drittens das Heimspiel gegen Benfica. Diese Stimmung war magisch. Es gab aber auch negative Höhepunkte, die fünf Stück im Supercup gegen Bayern, die sechs Gegentore in einer Halbzeit in Leverkusen, das Aus im Pokal in Ulm, das Drama im Elfmeterschießen von London. Wir haben uns wirklich in Extremen bewegt. Und ich denke, das wird in diesem Klub immer so bleiben.

Axel Hellmann im Interview: Die Belastung ist größer geworden

Wie leben Sie mit den Triumphen und den Enttäuschungen? Schlafen Sie schlecht? Können Sie Erfolge auch mal genießen?

Ja, das kann ich. Ich trinke dann gerne mal ein Glas Rotwein. Ich habe nach wichtigen Spielen auch nicht so viel Gesprächsbereitschaft. Mein Vorteil ist, dass ich gut und tief schlafe.

Wie ist die persönliche Belastung? Als Geschäftsführer am Riederwald hatten sie viel Verantwortung, inzwischen sind sie einer der Vorstände eines expandierenden mittelständigen Betriebs. Wie sehr ist die Verantwortung mit den zu bewegenden Summen und der steigenden Zahl der Mitarbeiter gewachsen?

Die Belastung ist größer geworden, keine Frage. Das liegt auch an der Projektion der Erwartungen und Hoffnungen der Fans. Die Arbeitsbelastung hat für mich auch mit dem Abgang von Heribert Bruchhagen zugenommen. Er war immer die erste Bezugsperson. Es ist inzwischen vieles auf mich zugekommen, da ich auch im Vorstand für die Gesamtstrategie verantwortlich bin. Es wird aber sehr vieles im Team entschieden. Wir haben tolle, engagierte Mitarbeiter.

Axel Hellmann von der SGE kann im Urlaub abschalten

Können Sie im Urlaub abschalten oder werden Sie von Telefonaten und SMS überflutet? Haben Sie Kontakt zu alten Freunden, außerhalb der Eintracht? Treiben Sie selbst noch Sport? Brauchen Sie heute mehr Urlaub als früher?

Ja, ich schalte total ab im Urlaub. Ich bin da auch ganz rigoros, sage im Büro genau Bescheid, wer durchkommen darf, wer nicht. Mein großer Traum ist es, mal wieder vier Wochen am Stück Urlaub zu machen ohne Handy, ohne Mail. Das letzte Mal hat das vor fast zehn Jahren geklappt. Meine alten Freunde sehe ich natürlich weniger, aber die sind immer da. Unter der Woche achte ich darauf, dass ich nicht nach Mitternacht ins Bett gehe. Ich fahre Fahrrad, gehe auch mal ins Gym. Aber kicken geht leider nicht mehr, die Knie machen nicht mit.

Hat das Privatleben unter dem Dauerstress der letzten Monate gelitten?

Ja, das muss ich zugeben. Das ist einfach so in diesem Geschäft. Mit einem normalen Familienleben ist das kaum vereinbar, ganz einfach, weil unser Business auch ein Wochenend-Business ist. Ich bemühe mich aber, ein Fenster fürs Privatleben zu öffnen. Es ist wichtig, auch mal zu entschleunigen.

Sie haben gesagt, am Anfang und Ende hatten wir Ergebnisse wie ein Abstiegskandidat, dazwischen wie ein Meisterschaftsanwärter. Haben Sie zu Beginn der Saison gezweifelt? Wie unruhig waren Sie nach Supercup und DFB-Pokal?

Nachdem wir das erste Heimspiel gegen Bremen verloren hatten, habe ich zu unserem AR-Vorsitzenden Wolfgang Steubing gesagt: Das könnte eine schwierige Saison werden. Nicht, weil ich an Trainer oder Team gezweifelt hätte, sondern weil man einfach aufpassen muss, dass der Zug am Anfang einer Saison nicht ohne einen abfährt. Dann läuft man eine komplette Saison hinterher. Siehe Schalke 04. Und genau deshalb bin ich jetzt am Ende mit dem siebten Platz zufrieden. Ob wir nun Neunter oder Vierter werden, klar ist, dass dieser Klub weiter eine dynamische Aufwärtsentwicklung nehmen wird.“

So strukturiert Axel Hellmann seinen Tag bei Eintracht Frankfurt

Wie strukturieren Sie Ihren Terminplan? Sind das langfristige Planungen, also Termine mit langem Vorlauf oder erfordert das Geschäft Bundesliga Flexibilität Tag für Tag?

Es erfordert eine klare innere Struktur der Themen. Ich bin morgens nicht der Erste im Büro, aber ich bin sicher einer der Ersten morgens, der über alle Aktualitäten informiert ist. Bevor ich ins Büro komme, habe ich alle E-Mails, den Pressespiegel und die Memos für den Tag gelesen. Das gilt auch für die wesentlichen Headlines der Regionalpolitik und der Weltpolitik. Man muss in den Themen inhaltlich voll drin sein, wenn man in Gesprächstermine geht.

Haben Sie Wehmut verspürt, diesmal „nur“ als Zaungast in Berlin gewesen zu sein?

Ja tatsächlich verspüre ich Wehmut, auch weil ich sehe, was die Finalklubs hier an Begeisterungspotential liegen lassen. Der Drang wiederzukommen ist sehr groß. Und wenn ich mal europäisch denke: Chelsea bringt 2500 Fans mit zum Finale in Baku, Arsenal 4000, da kommen mir die Tränen.“

Wie erleben Sie eigentlich die Spiele der Eintracht? Als Fan oder als „Offizieller“? Müssen und können Sie immer die Contenance wahren? Wer ist Ihr Nachbar in der Frankfurter Arena?

Ich habe schon länger den Spitznamen „Sportstudio“, weil ich jede Aktion kommentiere. Ich beneide da Fredi Bobic. Der ist ganz gelassen, außer der Schiri pfeift schlecht. Links von mir sitzt Oliver Frankenbach, rechts Philip Holzer. Der haut mir bei unseren Ballverlusten immer auf die Schulter, so dass ich mit blauen Flecken heimkomme.“

Axel Hellmann entspannt sich in der Frankfurter Kleinmarkthalle

Sie haben gesagt, Sie schauen gerne in der Kleinmarkthalle den Menschen auf den Mund. Wie oft kommen Sie beispielsweise noch zum Riederwald, wo ja das Herz der Eintracht schlägt? Wer ist im Verein Ihr erster Gesprächspartner? Haben Sie einen Ratgeber?

Die Kleinmarkthalle ist für mich Teil meiner Entspannung. Da treffe ich die Menschen der Stadt, da bekommt man gespiegelt, wie es um die Eintracht steht. So ist das auch am Riederwald. Der Fußball in Deutschland ist Volkssport. Wer die Verbindung mit den Menschen verliert, kann auf lange Sicht im Fußball nicht erfolgreich sein. Rat hole ich mir von vielen Leuten. Ich habe auch einen besonders guten Kontakt zu einem Bundesliga-Kollegen, den ich immer mal frage, wie er dieses oder jenes einschätzt. Ich werde nicht verraten, wer das ist.“

Wie wichtig ist für Sie das Große und Ganze des Fußballs. Finden Sie im Alltagsstress noch Zeit für die Fragen der Liga oder wäre es Ihnen am liebsten, sich ganz auf die Eintracht zu konzentrieren?

Die Reisen sind da ganz hilfreich, da finde ich im Flugzeug oder der Bahn immer mal Zeit zum ungestörten Nachdenken. Ich habe große Sorgen, wie sich die Bundesliga entwickelt. Mein oberstes Prinzip ist immer der Erhalt der Bundesliga. Jetzt gibt es auf europäischem Niveau zum ersten Mal Überlegungen, ob der nationale Fußball vielleicht doch nicht so entscheidend ist und wie man europäische Ligen etablieren kann. Das kann nur zu Lasten der Bundesliga gehen. Dem stehe ich total kritisch gegenüber. Es gibt Kernfragen. Wem gehört der Fußball? Den Verbänden oder den Menschen. Und wem gehören die Klubs? Den Menschen, den Kapitalgesellschaften oder Investoren. Da schließt sich dann der Kreis zu den Plänen einiger europäischer Klubs. Da sehe ich noch viele harte Debatten auf uns zukommen. Auch in der Bundesliga haben wir ungelöste Konflikte. Aktuell behelfen wir uns zum Beispiel bei „50 plus 1“ und nur mit Behelfskonstruktionen, tanzen um die entscheidende Frage herum: Wohin geht der Fußball?

Hellmann hat keine Angst vor Absturz von Eintracht Frankfurt

Wie groß ist die Furcht, dass nach dieser sensationellen Saison ein sportlicher Absturz erfolgen könnte? Beispiel Schalke.

Glauben Sie mir, ich habe da überhaupt keine Sorgen, ich bin zu 1000 Prozent überzeugt, dass die sportliche Leitung eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken wird. Wenn ich sehe, welchen Entwicklungsprozess wir seit drei gemacht Jahren haben, damals haben wir ja quasi aus dem Nichts angefangen, dann bin ich hier und heute sehr entspannt.

Von Peppi Schmitt

