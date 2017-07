Eintracht Frankfurt holt Jetro Willems

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat den Nachfolger für Bastian Oczipka, der für 4,5 Millionen Euro zum FC Schalke 04 gewechselt ist, gefunden. Vom PSV Eindhoven wird der 23 Jahre alte Verteidiger Jetro Willems an den Main wechseln. Von Peppi Schmitt

Voraussetzung ist, dass der holländische Nationalspieler (22 Länderspiele) den obligatorischen Medizintest besteht, der an diesem Montag durchgeführt werden soll. Willems war sehr begehrt, am Ende hat die Eintracht wohl das Rennen gemacht, unter anderem gegen den SC Freiburg. Der 1,69 Meter kleine Außenverteidiger ist am Sonntag direkt aus dem Trainingslager des PSV in der Schweiz nach Frankfurt gereist. Dort soll ein Dreijahresvertrag unterzeichnet werden. Sportvorstand Fredi Bobic hat am Rande des Trainingslagers der Eintracht in Amerika das Interesse an Willems bestätigt, aber noch nicht den Transfer. Willems ist nach Jonathan de Guzmann, der vom SSC Neapel verpflichtet wurde, der zweite Holländer im Aufgebot.

Die Frankfurter müssen für den bulligen Kämpfer, der seine Stärken in der Offensive haben soll, tief in die Tasche greifen. Angeblich soll Willems sechs Millionen Euro kosten, also deutlich mehr als Oczipka eingebracht hat. Er ist damit nach Sebastien Haller, sieben Millionen Euro an den FC Utrecht, der zweitteuerste Transfer in der Geschichte der Eintracht. Insgesamt bewegen sich die Frankfurter in dieser Transferperiode bereits jetzt stramm Richtung 20 Millionen Euro Ausgaben (sieben Millionen für Haller, sechs für Willems, zwei für Daichi Kamada, eine für Danny da Costa, 500.000 Euro für Gelson Fernandes, dazu Leihgebühren für Carlos Salcedo, Jonathan de Guzman und Luka Jovic).

