Eintracht: Hradecky am Rücken verletzt

Meier erfolgreich operiert

+ © Hübner/Voigt Lukas Hradecky © Hübner/Voigt

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht bangt um Lukas Hradecky. Der Torwart hat sich beim Training am Dienstagvormittag am Rücken verletzt und konnte an der Einheit am Nachmittag nicht teilnehmen.