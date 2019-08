Eintracht Frankfurt: Intelligentes Spiel vor der „schwarzen Wand“

Eintracht Frankfurt wird wahrscheinlich mit Ante Rebic in den Europa-League-Playoffs gegen Straßburg auslaufen. Die Arena der SGE ist ausverkauft, die Aufgabe schwer.

Frankfurt - Die Arena ist ausverkauft, die Fans der Frankfurter Eintracht lechzen nach dem ersten großen europäischen Fest in dieser Saison. Es ist ein Tanz auf dem Drahtseil für die Eintracht, sie muss eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel bei Racing Straßburg wettmachen, sie muss also mindestens zwei Tore schießen in 90 oder 120 Minuten. Sie darf aber vor allem kein Gegentor bekommen.

„Wir werden sicher nicht auf Teufel komm raus angreifen“, sagt Trainer Adi Hütter, „wir brauchen ein ganz intelligentes Spiel.“ Genau diese Worte hatte der österreichische Fußball-Lehrer in der letzten Saison nach dem 2:4 in Lissabon vor dem Rückspiel gewählt. Damals hat es funktioniert, die Eintracht hat 2:0 gewonnen. Das wäre auch jetzt eines der Wunschergebnisse. „Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass wir es schaffen“, sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode und reiht sich damit unter all den Optimisten ein, die den Frankfurtern unter Flutlich im Europacup so ziemlich alles zutrauen.

Eintracht Frankfurt: Polizei verfügt Sicherheitspuffer

Die 47.000 Zuschauer werden in der Arena sein, wenn der israelische Schiedsrichter Orel Grinfeld um 20.30 Uhr (live bei Nitro und bei uns im Ticker) anpfeift, das sind 1000 weniger als sonst. Grund: 2600 Karten sind nach Straßburg gegangen und nach den Vorkommnissen aus dem Hinspiel, als es außerhalb der Stadions Ausschreitungen gegeben hatte, wurde von der Polizei ein Sicherheitspuffer verfügt. So durfte die Eintracht 1 000 Karten weniger als normal verkaufen.

Der Stimmung wird das keinen Abbruch tun. Nachdem die Fans gegen Tallinn ganz in weiß und gegen Vaduz ganz in rot im Stadion waren, werden es die Straßburger nun mit einer schwarzen Wand zu tun haben. Alle Frankfurter Anhänger sind angehalten, schwarze Trikots oder Hemden anzuziehen. Die Anreise in die Arena wird kompliziert, denn aus unerfindlichen Gründen werden ausgerechnet an einem solchen Großverkehrstag keine Straßenbahnen fahren, weil Gleisbauarbeiten durchgeführt werden.

SGE-Stürmer Ante Rebic weiter Thema

Der Frankfurter Trainer wäre sicher froh gewesen, wenn all die Personaldiskussionen der letzten Tage in Anbetracht der Bedeutung des Spiels in den Hintergrund getreten wären. Doch dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt. Die ersten Fragen der offiziellen Pressekonferenz beschäftigten sich allesamt wieder mit Ante Rebic, mit dessen Gesundheitszustand und dessen mentaler Einstellung. „Wenn er fit und geistig in der Lage ist zu spielen, dann ist er absolut eine Option“, sagte der Trainer leicht genervt, „ich verstehe ja das Interesse an ihm, aber es geht nicht um eine Person, sondern um die Mannschaft.“

Rebic sei zwar ein wichtiger Bestandteil, „aber wir müssen die ganze Mannschaft so vorbereiten, dass wir sie im wichtigsten Spiel die Leistung bringen, die wir brauchen.“ Rebic (25) hat Vertrag bis 2022, hat aber den Klub informiert, dass er gerne wechseln würde. Doch noch immer gibt es kein Angebot, das auch nur annähernd die Höhe der Frankfurter Forderungen erfüllen würde. Gegen Straßburg soll Rebic, der am Mittwoch normale mit der Mannschaft trainierte noch einmal zeigen, was er kann - in seinem eigenen Interesse, um sich bei anderen Klubs ins Gespräch zu bringen, im Sinne des Vereins, dem er viel zu verdanken hat. Hütter deutlich: „Wenn er fit ist, kann er uns unglaublich viel helfen, wenn nicht, werden wir einen anderen Spieler auf den Platz bringen.“

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg: „Es ist das wichtigste Spiel der Saison“

Viele sprechen davon, dass die größte Frankfurter Schwierigkeit darin liegen könnte, die nötigen Tore zum Weiterkommen zu erzielen, der Trainer sieht das etwas anders. „Racing hat Qualitäten im Umschaltspiel, darum brauchen wir eine starke Defensive“, sagt er. Das Angriffsspiel seiner Mannschaft habe ihm schon in der zweiten Halbzeit in Frankreich und auch beim 1:2 in Leipzig gut gefallen. Die Aufgabe sei klar. „Wir müssen gegen einen tief stehenden Gegner Lösungen finden.“ Dafür wurde am Mittwoch vor dem Abschlusstraining noch eine Video-Einheit eingestreut, um den Spielern Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. „Ich hoffe, sie können das auch umsetzen“, sagt der Frankfurter Trainer.

Die Bedeutung der Partie wird von allen herausgehoben. „Es ist das wichtigste Spiel der Saison“, hatte Torwart Kevin Trapp gesagt. „Wir haben letztes Jahr gesehen, was die Europa-League mit der ganzen Stadt und dem Verein macht“, sagt Seppl Rode, „ich habe jetzt schon das Kribbeln wie letzte Saison, ich bin richtig heiß aufs Spiel.“ Der Trainer sieht es ganz ähnlich. „Wir haben ein Jahr lang hart gearbeitet und mussten durch die Quali gehen, jetzt wollen wir die Chance am Schopf packen“, sagt Adi Hütter, „das ist nicht selbstverständlich, aber es ist unsere erklärtes Ziel.“ (PEPPI SCHMITT)

Die voraussichtliche Aufstellung

Eintracht: Trapp – Abraham, Hasebe, Hinteregger – Da Costa, Rode, Kohr, Kostic – Kamada- Paciencia, Rebic.- Bank: Wiedwald, Durm, Touré, Ndicka, Fernandes, Torró, Joveljic.

Quelle: op-online.de