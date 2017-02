Zwei Spiele Spere für Abraham, auch Vallejo fällt gegen Hertha aus

Frankfurt - Seit dem dritten Spieltag sind die Innenverteidiger Abraham und Vallejo bei der Eintracht das gesetzte Abwehrduo. Nun ist einer gesperrt und einer verletzt: Trainer Kovac muss für die kommenden Partien einen neuen Plan fassen.

Auf den sportlichen Rückschlag folgt bei Eintracht Frankfurt nun der personelle. Nach dem bitteren 0:2 gegen den FC Ingolstadt muss der Fußball-Bundesligist nun wie erwartet die Ausfälle seiner Stamm-Innenverteidiger David Abraham und Jesús Vallejo verkraften.

Abraham wurde am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt, nachdem er Ingolstadt-Stürmer Darío Lezcano mit der Sohle an der Brust getroffen hatte. Damit fehlt er Trainer Niko Kovac in den Partien bei Hertha BSC (Samstag) und gegen den SC Freiburg (5. März). Der Spieler und der Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Eintracht-Zeugnis gegen Ingolstadt Zur Fotostrecke

Wie lange sein Nebenmann Vallejo mit einem Muskelfasseriss ausfällt, war zunächst unbekannt. Die spanische Leihgabe von Real Madrid zog sich bei der Heimniederlage gegen die Oberbayern die Verletzung zu. Der 20 Jahre alte Vallejo hat bislang jedes der 21 Saisonspiele bestritten und stand ab dem dritten Spieltag dauerhaft in der Startformation von Kovac.

Als der 30-jährige Abraham zuletzt in Leverkusen fehlte, stellte der Deutsch-Kroate Kovac auf eine Dreierkette um und beorderte Mittelfeldmann Makoto Hasebe in die zentrale Defensivposition. Für das Gastspiel in Berlin in dieser Woche dürfte der Trainer angesichts mangelnder Alternativen erneut eine Umstellung erwägen. Auch Michael Hector könnte für die SGE nach den Ausfällen von Abraham und Vallejo in die Startformation rücken. (dpa)

Pleiten-, Pech- und Pannen: Eintracht patzt gegen Ingolstadt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de