Eintracht-Test in San Jose: Schlechtes Spiel, aber gute Nachrichten

Frankfurt- Das war dann wohl doch ein bisschen zu viel. Lange Flüge, Zeitumstellung, fünf Tage hartes Training im Camp in Chula Vista, dann der Trip nach San Jose und dazu ein hochmotivierter Gegner. Jedenfalls hat die Frankfurter Eintracht in der Nacht zum Samstag gegen die San Jose Earthquakes (Erdbeben) mit 1:4 (0:2) verloren und dabei ziemlich enttäuscht. Von Peppi Schmitt

Ein sportliches "Erdbeben" war es aber sicher nicht, eher ein zu erwartender Kräfteeinbruch. "Man hat uns angemerkt, dass wir zwei Wochen lang hart trainiert haben", sagte Makoto Hasebe, "aber wir haben schlecht gespielt und müssen es einfach besser machen." Die Amerikaner hatten vor 14.000 Zuschauern schon mit 4:0 geführt, ehe Danny Blum sieben Minuten vor dem Ende der Ehrentreffer gelang.

Das Trainerteam reagierte auf die matte Vorstellung und verordnete den Spielern viel Freizeit, bevor es an diesem Montag per Flugzeug quer über den Kontinent nach Columbus/Ohio geht, wo am Dienstag das letzte Testspiel gegen "Columbus Crew" stattfindet. Nach einem vormittäglichen Training in San Jose waren die Spieler ins 70 Kilometer entfernte San Francisco gereist, hatten eine Sight-Seeing-Tour, beginnend an der weltberühmten Golden-Gate-Bridge, mitgemacht. Am Abend wurde dann bei einem gemeinsamen Essen auch der 31. Geburtstag von David Abraham gefeiert. "Das schweißt die Mannschaft zusammen", sagt Timothy Chandler, der als amerikanischer Nationalspieler für seine Kollegen als Fremdenführer in den Staaten fungiert.

Hasebe und Stendera zurück

Das Spiel also war nicht gut und doch hatte es für den Trainer auch viele positive Aspekte gebracht. Die Wichtigsten: Makoto Hasebe und Marc Stendera haben zum ersten Mal nach ihren Knieoperationen wieder für eine halbe Stunde auf dem Platz gestanden. "Es war ein gutes Gefühl", sagte der 33 Jahre alte Japaner, "ich hoffe, dass ich jetzt weiter Schritt für Schritt vorankomme und bis zum Saisonstark fit werde". Hasebe hatte sich beim Spiel in München am 11. März einen Knorpelschaden im Knie zugezogen und war kurz darauf in seiner japanischen Heimat operiert worden. Stendera hatte nach einem Kreuzbandriss (Mai 2016) am 30. April beim Spiel in Hoffenheim sein Comeback gefeiert. Doch danach hatte das Knie wieder geschmerzt, Vernarbungen mussten operativ beseitigt werden. Nun hat der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wieder den Anschluss gefunden.

Und über eine weitere Personalie hat sich der Trainer gefreut. Am Freitag war nun endlich auch Sebastien Haller eingeflogen, der wegen fehlender Einreisedokumente zuvor fast eine Woche in Frankfurt festgesteckt hatte. "Das war nicht einfach für mich", sagte Haller in einem Interview mit dem klubeigenen Fernsehen, "ich bin glücklich, dass ich jetzt endlich hier bin." Er habe zwar auch zu Hause gut gearbeitet, "draußen und im Studio", sagt der 23 Jahre alte Neuzugang vom FC Utrecht, "aber sicher nicht so hart wie die Jungs hier." Insgesamt hat er sieben Trainingstage verpasst. Dass er nun nur für ein paar wenige Tage den langen Flug auf sicher genommen hat, macht ihm nichts aus. "Es gibt immer die Gelegenheit, sich zu verbessern und vor allem Tore zu schießen", sagt er. Gegen San Jose hat das nicht so geklappt mit dem Toreschießen, Haller hat nur einmal die Latte getroffen.

Mehr "Treffer" hat Vorstand Axel Hellmann auf seiner vom Team unabhängigen USA-Reise gelandet. "Sieben Tage, sechs Städte, zehn Unternehmen" haben unter anderem Hellmann und Aufsichtsrat Philipp Holzer bereist, unter anderem im Silicon Valley, dem Epizentrum der digitalen amerikanischen Wirtschaft Station gemacht. Und natürlich haben sie auch in Austin/Texas die Zentrale des neuen Hauptsponsors "Indeed" besucht. "Der Hunger der Amerikaner nach deutschem Fußball ist sehr, sehr groß", sagt Hellmann, deshalb sei es wichtig, vor Ort zu sein. "Wir können keine besseren Botschafter schicken als unsere Mannschaft", sagt er, "und darum müssen wir sie einsetzen." Natürlich bringe die Reise auch Strapazen mit sich und sicher auch ein Verlust an Trainingszeiten. Doch im Vorstand bestehe Einigkeit, dass diese Maßnahmen für die Zukunft des Klubs unabdingbar sind. "Und eines ist auch klar", sagt Hellmann, "der Sport hat sich bei uns die USA-Reise gewünscht". Niemand sollte deshalb über lange Flugzeiten, Klimawechsel und Ähnliches klagen.

Hellmann zur langfristigen internationalen Politik der Eintracht: "Wer den längsten Atem hat, wird am Ende am meisten verdienen." Zumindest die aktuelle Reise könnte in Bezug auf Vermarktung erfolgreich sein. "Ich kann sagen, es wird nach Indeed noch der eine oder andere amerikanische Partner in den nächsten Wochen dazu kommen", sagte Axel Hellmann. (ps)

