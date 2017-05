Der Kampf um die neue Mannschaft

Frankfurt - Rückblick: Vor einem Jahr hatte die Frankfurter Eintracht die Bundesliga erst im Nachsitzen erhalten. Die Zusammenstellung der neuen Mannschaft gestaltete sich wegen der monatelang fehlenden Planungssicherheit dementsprechend unendlich schwer. Von Peppi Schmitt

Zudem hatte es ja auch in der Führungsspitze große Änderungen gegeben, unter anderem wurde Fredi Bobic für den scheidenden Heribert Bruchhagen im Vorstand als Verantwortlicher für den Sport installiert. Bobic krempelte in Rekordzeit alles um, bastelte eine Mannschaft, die vorwiegend mit Leihspielern verstärkt oder ergänzt wurde. In diesem Jahr geht es der Eintracht sportlich wie wirtschaftlich besser, die personellen Planungen konnten schon angegangen werden. Es besteht nur eine "positive Unsicherheit", nämlich dann, wenn die Frankfurter sich für Europa qualifizieren und dementsprechend bei der Kaderzusammenstellung anders agieren müssen. "Wir wissen, was wir machen wollen", hat Bobic gesagt. Viel mehr ist noch nicht nach außen gedrungen über die Zukunftsplanungen.

Einfacher freilich wird es nicht, denn gerade die Leihgeschäfte der Vergangenheit belasten nun die Planungen für die Zukunft. Das betrifft Jesus Vallejo (20), Michael Hector (24), Guillermo Varela (24), Ante Rebic (23), Shani Tarashaj (22) und Marius Wolf (21), die allesamt nur ausgeliehen sind, deren Verträge also am 30. Juni auslaufen. Für die laufende Spielzeit hatte dieses Geschäftsmodell viele Vorteile, vor allem, weil die Eintracht nicht zu den zahlungskräftigen Vereine der Liga zählt und mit den Leihgebühren die Kosten zunächst einmal relativ gering gehalten werden konnten. Nun aber treten die Nachteile in der Vordergrund. Denn gerade um jene "Ausgeliehenen" herrscht nun große Unsicherheit.

Den Abwehrecken Vallejo würden die Frankfurter sehr gerne behalten. "Auf ihn warten wir bis zum letzten Tag", hat Manager Bruno Hübner angekündigt. Die Entscheidung über den aktuell verletzten Vallejo trifft Real Madrid. Das kann dauern, das wird dauern. Wenig Substanz enthalten dabei sich ständig widersprechende Meldungen spanischer Medien, nach denen Vallejo wahlweise einmal auf jeden Fall bei Real bleiben muss, dann wieder auf jeden Fall weiter ausgeliehen werden soll. Wer die "Königlichen" in diesen Tagen in der Champions-League spielen sieht, mit den Innenverteidigern Ramos und Varane, mit Nacho und Pepe in der Hinterhand, könnte freilich auf den Gedanken kommen, dass die Eintracht nicht chancenlos ist. Allerdings werden die Frankfurter warten müssen, vielleicht bis in den späten August hinein. Das birgt ein großes Risiko.

Eintracht-Noten gegen Hoffenheim Zur Fotostrecke

Ganz anders liegt der Fall bei Varela. Ein weiteres Leihgeschäft mit Manchester United ist nicht mehr möglich, weil er bei den Engländern nur noch ein Jahr unter Vertrag steht. Will die Eintracht ihn behalten, müsste United den Vertrag verlängern. Eine Millionenablöse werden die Frankfurter nicht zahlen können oder wollen. Varela aber würde trotz dieser vertraglichen Hindernisse gerne bleiben. "Ich habe große Lust zu bleiben", sagt er, "ich fühle mich wohl in der Stadt und im Verein." In Frankfurt hat er sich gemeinsam mit seiner Schwerster, seinem Schwager und seinem Neffen gut eingelebt. "Ihnen gefällt es hier auch gut, deshalb ist es für mich eine echte Option, weiter für die Eintracht zu spielen", sagt er. Der Klub freilich hat sich noch nicht entschieden, zu selten konnte der hochtalentierte uruguayische Verteidiger wegen Verletzungen sein Können zeigen. Ein wenig Zeit bleibt noch für Eigenwerbung. So wird er am Samstag beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wohl wieder in der Anfangsformation stehen.

Varela darf also noch hoffen, bei Hector (FC Chelsea) und Tarashaj (FC Everton), die den Nachweis ihrer Klasse zu oft schuldig geblieben sind, sieht es eher nach Trennung aus. Offen ist, was mit Wolf passiert, der aktuell nach einer Schulter-OP ausfällt. Hannover 96 könnte den "Allrounder" zurückholen, was bei einem Aufstieg der Niedersachsen nahe liegt.

Bilder: Eintracht verliert in Hoffenheim Zur Fotostrecke

Jetzt Facebook-Fan werden: Eintracht Frankfurt Nachrichten Und da gibt es ja noch die Sonderfälle Ante Rebic und Omar Mascarell. Stürmer Rebic können die Frankfurter vom AC Florenz verpflichten, das ist im Vertrag so verankert. Trainer Kovac hat mehrfach empfohlen, die angeblich rund drei Millionen Euro auszugeben. Vermutlich arbeiten Sportvorstand Bobic und Manager Hübner daran, eine für die Eintracht günstigere Lösung zu finden. Mittelfeldspieler Mascarell gilt als unverzichtbar. Ihn hat die Eintracht von Real Madrid "gekauft", musste den Spaniern aber eine Rückkaufoption in Höhe von angeblich vier Millionen Euro einräumen. Deshalb kommen immer wieder Gerüchte auf, Real könnte ihn zurückholen und an andere Klubs mit Gewinn weiterverkaufen. Vier Millionen Euro sind für den populärsten Klub der Welt in der Tat nur "Peanuts". "In diesem Fall bin ich total tiefenentspannt", sagt Sportvorstand Bobic dazu.

Da mit Heinz Lindner (26), Slobodan Medojevic (26) und Haris Seferovic (25), deren Verträge auslaufen, drei weiter Spieler sicher gehen werden, dazu die Zukunft von Stammkeeper Lukas Hradecky (27) weiter offen ist, deutet sich bei der Eintracht auch für diesen Sommer wieder ein größerer Umbruch im Kader an. (PS)

Quelle: op-online.de