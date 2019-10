Eintracht kassiert späten Ausgleich gegen Werder Bremen

Eintracht Frankfurt kassiert kurz vor Ende des Spiels den Ausgleich gegen Werder Bremen und verliert dadurch zwei Punkte.

Frankfurt - Nur drei Tage nach dem Europacupspiel in Guimaraes hat die Frankfurter Eintracht eine vor allem läuferisch und kämpferisch starke Leistung gegen Werder Bremen gezeigt, vor 51 500 Zuschauern in der ausverkauften Arena aber nur ein 2:2 (0:1)-Unentschieden erreicht. Dementsprechend schwer gefallen ist es den Beteiligten gute Miene zum bösen Ergebnis zu machen. „Es war unsere beste Saisonleistung“, sagte Trainer Adi Hütter, „aber das Spiel hat zwei Minuten zu lange gedauert.“ Die Bremer waren durch einen berechtigten Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum Ausgleich gekommen. Es passte zum Unglück im Frankfurter Spiel, dass der eigentlich beste Spieler auf dem Platz, Makoto Hasebe, dabei doppelt gepatzt hatte.

Eintracht Frankfurt: Hasebe verursacht Elfmeter

Es war die Szene des Spiels, als Hasebe bei einem Rettungsversuch in die Beine von Davy Klaasen rauschte. Der Frankfurter Kapitän schlug sofort die Hände vor Gesicht, er wusste, was er da angerichtet hatte. Werder bekam einen Strafstoß, Milot Rashica verwandelte humorlos und „klaute“ der Eintracht damit zwei Punkte. „Es tut mir leid für die Mannschaft, dass ich den Fehler gemacht habe“, sagte der zerknirschte Hasebe, “die zwei Punkte muss ich nach der Länderspielpause wieder zurückholen.“ Sein Trainer wollte nichts schönreden. „Das passiert halt auch mal einem Topspieler, einem Sir auf dem Platz“, sagte Hütter, „es wird ihm auch in seinem hohen Alter eine Lehre sein.“ Hasebe hätte einfach nur blocken dürfen und nicht grätschen, sagte der Eintracht-Coach. Einen Moment hatte die Eintracht in der Euphorie nach dem 2:1-Führrungstreffer, den Andre Silva in der 88.Minute erzielt hatte, nicht richtig aufgepasst. „Schlecht verteidigt“, mäkelte der Coach.

Viel mehr hatte Adi Hütter nicht zu Meckern. Seine Mannschaft hatte über 90 Minuten läuferisch und kämpferisch überzeugt, über 45 Minuten in der gesamten zweiten Halbzeit, auch spielerisch. „Ich bin froh über den glücklichen Punkt gegen eine tolle Mannschaft“, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt, dessen Team es nicht gelungen war, die Frankfurter unter Kontrolle zu bringen. „Hasebe war einfach überragend, ihn haben wir nicht zu fassen gekriegt“, sagte er. Die Eintracht stemmte sich mit Macht gegen die erste Heimniederlage der Saison, nachdem Davy Klaasen die Bremer in der 27.Minute in Führung gebracht hatte. Daichi Kamad traf den Pfosten, Goncalo Paciencia scheiterte an Torwart Jiri Pavlenka. Es dauerte bis zur 55.Minute ehe Sebastian Rode mit ein Traumtor der Ausgleich gelungen war. „Ich treffe ja nicht so oft, deshalb freue ich mich besonders“, sagte der Mittelfeldmotor, neben Hasebe der auffälligste Spieler. Es war nun „Einbahnstraßenfußball“ (Hütter) Richtung Bremer Tor. Die Frankfurter mobilisierten die letzten Kräfte und schienen belohnt zu werden. Wenn da nicht die letzte Minute gewesen wäre...

Bobic setzt sich durch: Andreas Möller leitet Eintracht-Leistungszentrum

Eintracht Frankfurt: Mannschaft wächst zusammen

Doch auch so hat die „englische Woche“ mit vier Punkten in der Liga und dem Auswärtssieg im Europapokal deutlich gemacht, dass die Mannschaft immer mehr zusammenwächst. „Es ist wie mit einer neuen Freundin, da muss man sich auch erstmal kennenlernen“, sagte Neuzugang Djibril Sow. Nach und nach greifen die Rädchen besser ineinander bei der Eintracht. Noch ist nicht alles gut, aber vieles. „Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht“, sagte der Frankfurter Trainer. Die Moral seiner Mannschaft hatte ihm gefallen, die Einstellung, auch die Wucht, die die Spieler entwickelten, obwohl sie körperlich ziemlich am Ende waren.

Wilde Schlussphase: Eintracht Frankfurt kassiert späten Ausgleich

Die rechte Seite mit Almamy Touré und Danny da Costa tat sich da besonders hervor. Flanke um Flanke flog vors Bremer Tor. Eine führte zur Führung. Und doch haben viele den Kopfballspezialisten Bas Dost vermisst, der wegen muskulärer Probleme kurzfristig passen musste. 36:5 wies die Flankenstatistik aus. „Von rechts war das sehr gut, von links diesmal nicht so“, sagte Hütter. Filip Kostic hatte einen schweren Stand, die spielerischen Mittel von Martin Hinteregger sind nun einmal beschränkt. PEPPI SCHMITT

Quelle: op-online.de