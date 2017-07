Eintracht-Bilanz: Kein Sieg, aber Hradecky bleibt

Frankfurt - Rein sportlich ist die USA-Reise der Frankfurter Eintracht nicht wirklich gut verlaufen. Drei Spiele, kein Sieg, nur ein einziges Tor - das ist ein schlechte Bilanz. Von Peppi Schmitt

Doch Sportvorstand Fredi Bobic hat von dem von ihm initiierten und geplanten Trip in die Vereinigten Staaten neben vielen positiven Eindrücken von der neuen Mannschaft eine mehr als erfreuliche Nachricht für die Anhänger der Eintracht und vor allem natürlich für seinen Trainer Niko Kovac mitgebracht: Lukas Hradecky wird auch in der kommenden Saison im Tor der Frankfurter stehen. So wie es Bobic schon am Montag angedeutet hatte ("Wir finden einen Weg"), haben sich die Eintracht und der 27 Jahre alte Finne nach Informationen dieser Zeitung auf die weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der seit Wochen schwelende Konflikt ist damit vorerst beendet. Ob Hradecky, wie von der Eintracht erhofft, seinen bis 2018 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern oder einfach nur erfüllen wird, wie von ihm präferiert, ist noch offen. Für Trainer Kovac ist das unerheblich, er kann in jedem Fall weiter mit Hradecky planen. Damit ist eine der letzten Frankfurter Baustellen vor der Saison geschlossen.

Auch beim letzten Test in Columbus in Nacht zum Dienstag war der hoch belastete Torwart wieder einer der Besten, verhinderte mit guten Paraden eine höhere Niederlage als das 0:1 (0:1). Hradecky war mangels Alternativen übrigens der einzige Frankfurter Spieler, der bei allen drei Freundschaftsbegegnungen (zuvor 1:1 bei den Seattle Sounders und 1:4 gegen die San Jose Earthquakes) in den Staaten für 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Die beiden anderen Profitorhüter Jan Zimmermann und Leon Bätge waren wegen Verletzungen zu Hause geblieben, die beiden A-Jugendtorhüter Marius Herzig und Tobias im Stirl waren nur für das Training vorgesehen. Beim Tor des Abends für Columbus durch den Norweger Ola Kamara in der 26. Minute hatte der Eintracht-Keeper keine Abwehrchance.

Vor 14.000 Zuschauern hatte die Frankfurter Abwehr etwas stabiler gestanden als zuletzt in San Jose. Nach vorne aber ging wenig bis gar nichts. Bei einer der wenigen Chancen verpasste Sebastien Haller ganz knapp. "Die Jungs sind einfach müde, unsere drei Gegner waren sehr viel schneller im Kopf als auch auf den Beinen", sagte Trainer Niko Kovac, "aber wir haben im Training auch keine Rücksicht auf die Spiele genommen." Was bei der kurz bemessenen Trainingszeit während des Amerika-Trips auch gar nicht möglich gewesen wäre.

In der Nacht zum Mittwoch war für die Frankfurter über New York der Rückflug nach Deutschland geplant, am Donnerstag und Freitag dürfen sich die Spieler von den Trainings- und Reisestrapazen erholen. Am Samstag und Sonntag wird dann noch zweimal in der Heimat trainiert, bevor es am Montag über Bozen ins nächste Trainingslager nach Gais/Südtirol geht. Dann werden auch Marco Fabián, Mijat Gacinovic und Aymen Barkok, die wegen internationaler Einsätze verlängerten Urlaub hatten, zum Team stoßen. Und mit Jetro Willems soll dann auch der bislang letzte Neuzugang dabei sein.

Seit Montag weilt der 23 Jahre alte Holländer in Frankfurt, hat auch den vorgeschriebenen Medizintest absolviert. Doch die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Womöglich gibt es noch das eine oder andere Probleme um die Laufzeit der Vereinbarung. Mal heißt es, Willems würde für drei Jahre unterschreiben, mal für vier Jahre. Angeblich muss die Eintracht sechs Millionen Euro Ablöse an den PSV Eindhoven für den Linksverteidiger zahlen.

Eintracht: Hradecky - Chandler (74. Knothe), Medojevic (74. Besuschkow), Abraham - da Costa, Fernandes, de Guzman (74. Russ), Tawatha - Kamada (67. Jovic), Blum (67. Hrgota) - Haller

