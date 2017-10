Der Knaller von Haller

Frankfurt - Für Sebastien Haller war der Arbeitstag mit seinem fantastischen Siegtor in letzter Sekunde noch lange nicht beendet. Nach dem ausgiebigen Jubel mit Kollegen und Fans folgte ein Interview-Marathon bei vier, fünf Fernsehstationen und schließlich bei den Printmedien. Von Peppi Schmitt

Haller parlierte abwechselnd auf englisch und französisch. "Das ist manchmal sehr anstrengend, aber es gehört zum Job", sagte er. Mehr als 90 Minuten später konnte er dann mal endlich durchatmen, machte auf dem Weg in die Vip-Etage in einem der Presseräume im Bauch der Arena halt und sah seinen Treffer auf dem Bildschirm. "Das habe ich schon öfter gemacht", sagte er ungerührt, "es war ein Reflex, Instinkt." Der 1,90 Meter große Haller hatte sich quer in die Luft gelegt und den Ball, den der Stuttgarter Ginczek per Kopf in die falsche Richtung geklärt hatte, mit einem Seitfallzieher im Netz untergebracht. Es war ein mächtiges Tor eines mächtigen Spielers.

"Er hat für seien Körpergröße eine gute Koordination und er hat ein gutes Ballgefühl", lobte Trainer Niko Kovac, "nullachtfünfzehn war dieses Tor jedenfalls nicht." Kovac war durchaus überrascht, im Training habe er eine solch akrobatische Aktion von seinem neuen Stürmer noch nicht gesehen. Es war Hallers erster Treffer aus dem Spiel heraus. Nicht nur aus seiner Sicht ein "perfekter Zeitpunkt, weil es ja auch noch das Siegtor war."

Die Eintracht hat den Franzosen Haller aus dem holländischen Utrecht eigentlich als Torjäger geholt. Doch bekommen hat sie einen Spieler, der in seiner Persönlichkeitsstruktur alles andere als ein Torjäger ist, die sich ja häufig durch ausgeprägten Egoismus auszeichnen. Haller ist anders. Er versteht sich in erster Linie als Teamplayer, kämpft und rackert für die Mannschaft, er wirft sich in jeden Zweikampf und lässt sich auch von noch so vielen eigenen Ballverlusten nicht entmutigen.

Gegen Stuttgart hatte er drei Chancen. Bei der ersten passte er den Ball zum noch besser stehenden Mijat Gacinovic. Der verdaddelte die Gelegenheit, bei der zweiten scheiterte er an Torwart Ron-Robert Zieler, die dritte saß. Dieser akrobatische Torschuss war schwierig. "Manchmal mache ich die leichten nicht", sagte er lächelnd.

Nach dem Elfmeter von Köln war es sein zweiter Treffer, beide Male haben sie zum Sieg gereicht. Doch Haller hat nicht nur von seinem Tor gesprochen. Das macht ihn so sympathisch. Der Platzverweis habe eine befreiende Wirkung gehabt, gab er zu. "Wenn man zehn gegen elf spielt, hat man keine Wahl mehr", sagte Haller.

Sollte heißen: Dann muss jeder einfach noch mehr rennen. Er, der sonst für zwei läuft, ist fortan für drei gelaufen. Der 23 Jahre alte Franzose, dessen Wurzeln in der Elfenbeinküste liegen, hat aber auch den Finger in die Wunde gelegt. "Wir lernen uns über den Fußball kennen", beschrieb er den laufenden Prozess innerhalb des Teams, "über die Sprache ist es ja nicht ganz so einfach."

