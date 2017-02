Kovac mit Sonderlob für „Power-Rebic“

Frankfurt - Normalerweise hebt Niko Kovac keinen seiner Spieler hervor. Diesmal tat er es. Und zwar doppelt. Makoto Hasebe und Ante Rebic waren nicht nicht nur die Torschützen im Derby, sie waren auch die herausragenden Spieler. Von Peppi Schmitt

„Wenn Ante abruft, was er kann, dann passiert das, was heute passiert ist“, lobte Kovac etwas um die Ecke. Sollte heißen: Rebic war der Spieler, der am Ende die entscheidenden Löcher in den Darmstädter Beton gebohrt hatte. Dies habe sich schon unter der Woche angedeutet. „Ante hat sensationell trainiert“, lobte Kovac fast schon überschwänglich. Das sahen die Kollegen des 24 Jahre alten kroatischen Nationalspielers genauso. „Er hat super gespielt, er ist schnell, hat viel Power“, adelte Kapitän Meier. Und bedankte sich mit der Vorlage zum 2:0. Es war der erste Bundesligatreffer für Rebic im Eintracht-Trikot.

„Ich habe im richtigen Moment am richtigen Platz gestanden“, sagte er bescheiden. Doch es war schon ein bisschen mehr, was ihn an diesem Abend ausgezeichnet hatte. Rebic war schon in der schwächeren ersten Halbzeit neben Hasebe der beste Mann. „Ich kenne ihn aus der U 21 und A-Nationalmannschaft“, sagte der ehemalige kroatische Nationaltrainer Kovac, „deshalb habe ich mich für ihn stark gemacht.“ Vieles deutet daraufhin, dass die Eintracht den vom AC Florenz ausgeliehenen Angreifer über die Saison hinaus behalten wird. Es gibt eine Kaufoption mit einer Millionen-Euro-Ablöse.

Hasebe, zuletzt Libero wie einst Franz Beckenbauer, ist diesmal wieder in eine Mittelfeldrolle geschlüpft wie einst Günter Netzer. Er brachte Ruhe ins Spiel, passte die Bälle exakt wie kein anderer. Besondere Überraschung: Hasebe war auch als Elfmeterschütze ausgewählt, nachdem Alex Meier zuletzt zweimal vergeben hatte. Auch diese Aufgabe meisterte der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft souverän. Auch für ihn war es das erste Saisontor. „Hase war Klasse“, sagte Kovac. Und fügte im Sinne des Teamklimas an: „Aber auch alle anderen waren fantastisch“, fügte er an.

