Eintracht mit dem letzten Aufgebot gegen Hertha

Frankfurt - Für Niko Kovac (45) ist es eine Reise in die Vergangenheit. Der Trainer der Frankfurter Eintracht ist in Berlin als Sohn kroatischer Eltern geboren und aufgewachsen und auch seine sportliche Karriere ist eng mit der Hauptstadt verbunden. Von Peppi Schmitt

Bei Hertha Zehlendorf hat er die ersten Schritte auf dem Fußballplatz unternommen, gleich zweimal hat er in seiner langen Profikarriere bei Hertha BSC gespielt. 223 Spiele hat er zwischen 1993 und 1996 und 2003 und 2006 für die Hertha gemacht, dabei insgesamt 24 Tore erzielt. Am Samstagabend kehrt er nun mit der Eintracht zurück in seine Heimatstadt. "Ich werde Verwandte treffen", sagt er, "aber nur ganz kurz, weil ich mich ja nicht ablenken lassen will." Wichtig sei nicht die Rückkehr zu seinen Wurzeln, wichtig sei allein ein "erfolgreiches Spiel" mit der Eintracht.

Dahinter steht auch das Wiedersehen mit seinem Kollegen und früheren Mitspieler Pal Dardai (40) zurück. Gemeinsam haben sie bei den Berlinern unter Vertrag gestanden, freilich zwischen 2003 und 2006 nicht immer auch gemeinsam gespielt. Denn Dardai und Kovac waren manchmal auch Konkurrenten um einen Platz im defensiven Mittelfeld. "Bei Hans Meyer hat Pal mehr gespielt, bei Falko Götz habe ich mehr gespielt", blickt Kovac zurück. Der Umgang miteinander sei dabei immer "professionell und menschlich" gewesen. So ist das Verhältnis auch heute noch. In der Mannschaftsführung , die sie als Trainer bevorzugen, könne man durchaus "Gemeinsamkeiten" erkennen. "Manchmal ist es ganz gut, wenn solche Typen wie wir auf dem Platz stehen", sagt Kovac. Gradlinig, selbstbewusst, durchsetzungsfähig - so haben die Trainer einst selbst gespielt. Und so sehen sie ihre Mannschaft jetzt am liebsten.

Es ist ein wichtige Partie im Olympiastadion zwischen dem Sechsten Hertha und dem Fünften Eintracht. Die Frankfurter haben zuletzt zwar etwas geschwächelt, stehen aber immer noch vor den Berlin. "Es ist unser Ziel, dass dies auch nach dem Spiel noch so ist", sagt der Eintracht-Coach. Er will die Bedeutung des Spiels aber nicht überhöhen. Schließlich könne die Eintracht im Kampf um mögliche Europacupplätze noch ein wenig von der starken Vorrunde zehren, "deshalb entscheidet sich am Samstag nichts." Kovac versucht, Druck von seinen Spielern zu nehmen und weigert sich, öffentlich von internationalen Ambitionen zu sprechen. Ganz im Gegensatz zu Dardai, der die Europa-League als Ziel ausgerufen hat. "Aber das ist ja auch klar, denn die Hertha ist uns in der Entwicklung ein Jahr voraus", sagt der Frankfurter Trainer.

Die Frankfurter haben zudem ja auch noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Am Dienstag bestreiten sie in der eigenen Arena das Viertefinalspiel im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Auch darüber mache er sich schon Gedanken, gibt Kovac zu, es komme darauf an, in beiden Spiele "frische Kräfte" aufs Feld zu bringen. "Ganz klar: Das Pokalfinale ist unser Ziel" sagt er, "da kann man schließlich auch eine Menge Kleingeld verdienen."

Zunächst aber stehe das Spiel gegen Hertha im Fokus. Die Chance, mit einer Spielerrotation Kräfte zu schonen, bietet sich eh nicht, dafür fallen zu viele Spieler aus. Der Kader habe sich "alleine aufgestellt" räumt Kovac ein. Neben den gesperrten David Abraham und Omar Mascarell fehlen ja auch die verletzten Marco Fabián und Jesus Vallejo. Kovac will trotzdem eine stabile Defensive zusammenbasteln. Ob Makoto Hasebe ( "Er genießt hier als Sportler und Mensch einen großen Stellenwert. Spieler mit solchen Charakter wünscht sich jeder Trainer") dazu als Libero oder im defensiven Mittelfeld beitragen wird, ließ er offen. Womöglich entschließt sich der Eintracht-Coach ja auch dazu, Neuzugang Max Besuschkow zum ersten Mal in der Liga in die Anfangself zu berufen.

Noch kein Thema ist in diesem Zusammenhang der in der einen oder anderen Zeitung ins Spiel gebrachte Marco Russ, der nach überstandener Krebserkrankung seit zwei Monaten wieder im Training steht. "Er braucht noch Zeit und diese Zeit werde ich ihm geben", sagt Kovac. Er sei zwar überzeugt, "dass Marco noch lange hier spielen wird", aber er mahnt er zur Vorsicht: "Wir dürfen ihn nicht in eine Rolle drängen, die er noch nicht ausfüllen kann." Es sei durchaus möglich, dass Russ, das Gleiche gelte auch für Marc Stendera, erst in der kommenden Saison wieder voll einsatzfähig sei. "Aber vielleicht klappt es ja auch früher", sagt Kovac, will aber keine genaue Prognose stellen.

Eintracht: Hradecky - Hector, Hasebe, Oczipka - Chandler, Besuschkow, Tawatha - Gacinovic, Rebic, Blum - Meier

Bank: Lindner - Varela, Barkok, Tarashaj, Seferovic, Hrgota, Wolf

