Eintracht Frankfurt live: SGE geht selbstbewusst in die Partie gegen Bayern München

Eintracht Frankfurt trifft am 10. Spieltag in der Bundesliga auf Rekordmeister Bayern München. Verfolgen Sie die Partie live im Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Fernandes, Rode, Sow - Paciencia, Dost Voraussichtliche Aufstellung Bayern München Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka, Coutinho - Gnabry, Lewandowski, Coman Tore Schiedsrichter Markus Schmidt

Spieltag, 13.00 Uhr: Was kann Eintracht Frankfurt heute gegen den Rekordmeister Bayern München erreichen? Immerhin gingen die letzten Spiele gegen die Bayern unter der Ägide von Adi Hütter allesamt deutlich verloren: 0:5, 0:3, 1:5. Doch die SGE will unbedingt ihren Nimbus als bisher heimstärkste Mannschaft der Liga wahren (drei Siege, zwei Unentschieden). Anderseits kommen die Bayern ebenfalls mit einer Serie ins Waldstadion: Sie sind auswärts seit mittlerweile seit zehn Bundesligaspielen ungeschlagen. Trotzdem fühlt sich die Eintracht gewappnet für das Duell gegen die angeschlagenen Bayern, für die nun zwei Wochen der wahrheit beginnen.*

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Bayern München

Eintracht Frankfurt und die „englischen Wochen“. Nach der Partie im Pokal am Mittwoch (Eintracht Frankfurt gewann beim FC St. Pauli) steht die nächste schwere Begegnung für die Mannschaft von Adi Hütter auf dem Programm. Am Samstag ist die Mannschaft von Ex-Trainer Niko Kovac zu Gast im Waldstadion. Volle Hütte garantiert.

Eintracht Frankfurt: Gegner Bayern München mit Problemen

Nach dem eher mühsamen Pokalerfolg beim VfL Bochum gerät Trainer Niko Kovac zunehmend in die Kritik. Die Ergebnisse mögen beim Rekordmeister zwar stimmen, aber wie die Erfolge zustande kommen gefällt längst nicht jedem. Von der Dominanz der vergangenen Jahren ist bei den Bayer zur Zeit wenig zu spüren. Niko Kovac versucht die Erwartungen zu dämpfen: „Der Anspruch ist: Wir wollen und müssen gewinnen. Aber natürlich wollen wir den Fans auch schönen Fußball bieten und das machen wir im Moment nicht. Aber mir ist lieber, wir brillieren nicht und gewinnen. Fußball ist ein Sport, der ergebnisorientiert abläuft - wenn du gewinnst, ist es besser, als wenn du verlierst. Wir müssen durch sicheres Spiel Selbstvertrauen bekommen. Wir müssen von Beginn an im Spiel Positiverlebnisse schaffen. Wenn die Angst in den Knochen steckt, wird es schwierig. Annahme, Mitnahme - es muss alles funktionieren. Keine Zaubersachen. Die Einfachheit ist das schwierige. Wenn wir es einfach halten, werden wir erfolgreich sein.“

Der ehemalige Trainer der Eintracht, der mit seinem alten Verein die Bayern im Pokalfinale 2018 besiegen konnte, freut sich aber auf die Partie an alter Wirkungsstätte. „Ich freue mich auf das Spiel, es wird intensiv. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, da wird schon von Beginn an die Post abgehen“, sagte Kovac.

Eintracht Frankfurt: Niederlage im letzten Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt verlor seine letzte Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach mit 2:4. Dabei zeigte die SGE in der ersten Hälfte eine schwache Leistung. In Halbzeit zwei versuchte das Team von Adi Hütter den Spieß noch umzudrehen, die Gastgeber waren aber zu effektiv.

Eintracht im Pokal gegen den FC St. Pauli: Die Spieler von Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik

Vermisst werden bei der Eintracht vor allem die beiden Stürmer Bas Dost und Andre Silva, die auch in Mönchengladbach verletzt fehlten. Ob es für eine Einsatz im DFB-Pokal reicht, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Dost leidet an Problemen an den Adduktoren, Andre Silva plagt sich mit Schmerzen an der Achillessehne herum.

