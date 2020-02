LIVE: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg

Eintracht Frankfurt empfängt am 21. Spieltag den FC Augsburg. Wir berichten in unserem Live-Ticker vom Spiel.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Freitag, 7. Februar, 20.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Rode, Gacinovic, Sow, Chandler, Kostic - Silva Voraussichtliche Aufstellung

FC Augsburg Koubek - Jedvaj, Gouweleeuw, Udoukhai, Max - Richter, Khedira, Baier, Vargas - Finnbogason, Niederlechner Tore Schiedsrichter Ticker aktualisieren >>>

Vorbericht: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Augsburg

Nach dem fulminanten 3:1-Sieg im DFB-Pokal über die Spitzenmannschaft RB Leipzig geht es bereits am Freitag weiter für Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga empfängt die SGE in der heimischen Commerzbank Arena den FC Augsburg.

Eintracht Frankfurt geht voller Selbstvertrauen in die Partie, denn nach Winterpause gab es in vier Pflichtspielen drei Siege und ein Remis. Von der Krise am Ende der Hinrunde ist nichts mehr zu spüren und die SGE schielt wieder Richtung einstellige Tabellenplätze.

Den Gegner aus Augsburg darf Eintracht Frankfurt aber nicht unterschätzen. Die Fuggerstädter kamen nach Startschwierigkeiten zu Beginn der Spielzeit immer besser zum Laufen. Zwischen dem 11. und dem 16. Spieltag sammelte Augsburg 16 von 18 möglichen Punkten und verabschiedete sich damit vorerst aus dem Abstiegskampf. Dreh- und Angelpunkt im Spiel des FCA ist Stürmer Florian Niederlechner, der eine überragende Saison spielt und bereits elf Treffer in 20 Spielen erzielen konnte. Auch im Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt traf der Angreifer zum 2:0, der SGE gelang durch Goncalo Paciencia nur noch der Anschlusstreffer.

Eintracht Frankfurt: Trio ist angeschlagen

Bei Eintracht Frankfurt stehen die Einsätze von Sebastian Rode, Mijat Gacinovic und Bas Dost, die allesamt angeschlagen sind, noch auf der Kippe. Beim Gast fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Julian Schieber, Simon Asta und Sergio Cordova.

Mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg würde Eintracht Frankfurt den Kontrahenten in der Tabelle überholen und zumindest vorübergehend auf Platz neun klettern. Dafür ist aber eine konzentrierte und disziplinierte Leitung nötig.

Von Sascha Mehr