Live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig

Eintracht Frankfurt mit einer schweren Aufgabe im ersten Heimspiel der Rückrunde. Zu Gast ist Tabellenführer RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 0:0 (-:-)

Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Rode, Kostic - Gacinovic - Dost Aufstellung

RB Leipzig Gulacsi - Mukiele, Adams, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Nkunku, Haidara, Sabitzer - Schick, Werner Tore -:- Schiedsrichter

Daniel Siebert (Berlin)

1.Minute: Anstoß, los geht‘s!

+++ Schnelle Eilmeldung kurz vor Anpfiff: Paciencia hat seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2023 verlängert!

+++ In Acht nehmen muss sich die Frankfurter Abwehr vor allem vor Timo Werner. Der deutsche Nationalspieler führt die Torjägerliste in der Bundesliga gemeinsam mit Robert Lewandowski an - beide haben schon 20 Treffer auf dem Konto.

+++ Noch knapp eine Viertelstunde bis zum Anpfiff. Weiterer Mutmacher für die SGE: Leipzig konnte in drei Bundesliga-Spielen in Frankfurt noch nie gewinnen (zwei Remis, eine Niederlage). Na, wenn das nichts ist!

+++ Übrigens: Der deutsche Profifußball wird an diesem Wochenende anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Die Eintracht schreibt dazu bei Twitter: „Gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus!“ - Starkes Zeichen!

Der deutsche Profifußball gedenkt an diesem Wochenende anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau der Opfer des Nationalsozialismus.



Gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus!#NieWieder #inEINTRACHT #SGE pic.twitter.com/EhYozxueY8 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 25, 2020

+++ Schiedsrichter Daniel Siebert wird das Spiel heute leiten. Unterstützung erhält er von seinen beiden Assistenten Lasse Koslowski und Holger Henschel. Vierter Offizieller ist Patrick Alt, im Kölner Keller sitzt Deniz Aytekin.

+++ Die Leipziger haben heute Vormittag den Transfer vonDani Olmo offiziell gemacht. Der U21-Europameister kommt von Dinamo Zagreb und kostet die Roten Bullen rund 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Wer den Edeltechniker bei der letzten U21-EM spielen gesehen hat, dürfte wissen: Der Junge kann was! Beruhigend für die Eintracht: Olmo wird - logisch - heute noch nicht mit von der Partie sein.

+++ Hütter weiß um die Stärke des Gegners und fordert von seinen Mannen daher „über 90 Minuten ein Top-Spiel“. Als Mutmacher dient da in erster Linie der 2:1-Sieg gegen Hoffenheim zum Rückrundenauftakt.

+++ Doch zurück zum heutigen Spiel: Mit RB Leipzig treffen die Frankfurter auf das wohl derzeit stärkste Team in der Bundesliga. Beweis gefällig? In den letzten neun Ligaspielen trafen die „Nagelsmänner“ immer mindestens dreimal. Klingt nach reichlich Arbeit heute für Trapp.

+++ Bei der Eintracht hat heute schon vor dem Spiel mit der Trennung vom langjährigen Torwarttrainer „Moppes“ Petz für einen echten Paukenschlag gesorgt. Jan Zimmermann wird dessen Nachfolge antreten. Laut „FFH“ war der Grund für die Trennung die eintönige Trainingsarbeit von Petz.

+++ Hütters Gegenüber Julian Nagelsmann muss Lukas Klostermann ersetzen. Der Außenverteidiger leidet an Kniebeschwerden. Für ihn rückt Tyler Adams in die Abwehr, Amadou Haidara wird wohl auf die Sechs neben Konrad Laimer rücken.

+++ Die Aufstellungen sind da! Eintracht-Coach Adi Hütter vertraut auf die Elf aus dem Hoffenheim-Spiel, heißt auch: Paciencia muss sich hinter Dost anstellen.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt erwartet RB Leipzig

Eintracht Frankfurt hat das erste Heimspiel des Jahres vor der Brust. In der heimischen Commerzbank Arena empfängt das Team von Trainer Adi Hütter Spitzenreiter RB Leipzig um steht damit vor einer großen Herausforderung.

Zum Rückrundenstart gelang Eintracht Frankfurt mit dem 2:1 bei der TSG Hoffenheim ein Befreiungsschlag, nachdem die SGE zum Ende der Hinrunde in einer Krise steckte. Trainer Hütter arbeitete mit seiner Mannschaft hart in der Vorbereitung und studierte die Viererkette in der Defensive ein. Mit dieser Aufstellung ging Eintracht Frankfurt auch in das Spiel in Hoffenheim. Der große Gewinner der Vorbereitung ist Timothy Chandler, der sich in die erste Elf spielte und im Kraichgau zum entscheidenden 2:1 traf. Bas Dost konnte seinen Trainingsrückstand aufholen, den er in der Vorrunde noch aufwies und präsentiert sich in ansprechender Form.

Eintracht Frankfurt: Gegner Leipzig mit breiter Brust

Die Gäste aus Leipzig kommen mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein nach Frankfurt. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel gab es am 26. Oktober für das Team von Trainer Julian Nagelsmann, mit einem 1:2 in Freiburg. In den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen gelang Leipzig immer mindestens drei Treffer. Insgesamt sind die Sachsen mit 51 erzielten Toren die treffsicherste Offensive der ganzen Liga. Eintracht Frankfurt muss versuchen diese Offensive in den Griff zu bekommen und selbst Nadelstiche zu setzen, dann ist ein Sieg möglich.

von Sascha Mehr

